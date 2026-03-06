Marbella arranca en la ITB estrategia turística para consolidar y ampliar su proyección en los mercados europeos

Marbella en ITB de Berlín - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Marbella ha arrancado en la ITB Berlín 2026, considerada uno de los principales encuentros internacionales del sector, su estrategia turística para consolidar y ampliar su proyección en los mercados europeos.

El Ayuntamiento ha mantenido en esta cita, que ha tenido lugar del 3 al 5 de marzo, "una agenda intensa de reuniones profesionales con touroperadores, aerolíneas, agencias de viajes y medios especializados".

La directora general del área, Laura de Arce, ha destacado "la importancia de reforzar nuestro posicionamiento exterior y de impulsar el crecimiento de los viajeros germanos".

Además, ha subrayado que "alrededor de 30.000 visitantes alemanes se alojan cada año en los hoteles de la ciudad, una cifra que se mantiene estable durante la última década y que queremos incentivar mediante una estrategia promocional más intensa en Europa".

Durante este encuentro, Marbella ha presentado algunas de sus propuestas más competitivas para 2026, entre las que están la promoción del turismo de golf, con campos de referencia internacional y competiciones especializadas, así como el impulso de nichos estratégicos como el premium, el activo, el MICE --reuniones, incentivos, congresos y eventos-- y el sostenible.

Por otro lado, la responsable municipal, que ha estado acompañada de su homólogo en San Pedro Alcántara, Rubén Sánchez, ha aludido a que el perfil del visitante alemán "resulta especialmente relevante para la ciudad por sus largas estancias, su fidelidad y su capacidad de gasto".

"Nuestro reto es iniciar una nueva senda de crecimiento en Alemania de la mano de una oferta turística renovada y diversa que refuerce el atractivo de Marbella durante todo el año", ha explicado De Arce, quien también ha remarcado la importancia de la feria "como plataforma para fortalecer relaciones con operadores y agentes del sector".

También ha recordado que antes de la pandemia el mercado alemán ocupaba el tercer puesto en el ranking de visitantes internacionales que llegaban a Marbella, "aunque en los últimos años ha pasado a situarse en sexta posición tras el crecimiento de otros países emisores como Francia, Estados Unidos y Países Bajos".

"Alemania sigue siendo un público prioritario para nuestra ciudad y queremos reforzar su peso dentro de nuestra estrategia turística", ha señalado.

Asimismo, la directora general de Turismo también ha advertido de la incertidumbre que genera el actual contexto geopolítico internacional en un sector especialmente sensible como el turístico.

"Es difícil prever el impacto que pueden tener estos escenarios en los flujos de viajeros, pero Marbella continúa siendo un destino seguro y consolidado", ha afirmado y ha indicado que en crisis anteriores se han producido incluso incrementos de visitantes procedentes de determinados mercados que buscan lugares estables.