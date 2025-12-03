Marbella (Málaga) refuerza su posición en el mercado del lujo en una nueva edición de ILTM de Cannes

Marbella refuerza su posición en el mercado del lujo en una nueva edición de ILTM de Cannes - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS) Marbella (Málaga) continúa consolidando su liderazgo como destino de referencia en el segmento premium con su participación en una nueva edición de la International Luxury Travel Market (ILTM) de Cannes, que arrancó el pasado lunes y finalizará este jueves.

La directora general del ramo, Laura de Arce, ha subrayado que "el municipio llega a esta feria con una estrategia muy definida, con una agenda intensa y con el objetivo de seguir fortaleciendo su posicionamiento en el ámbito del turismo de alto nivel en uno de los encuentros profesionales más relevantes del mundo".

Además, ha resaltado que "supone un impulso decisivo para seguir ampliando nuestra presencia en mercados prioritarios como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Emiratos Árabes o países nórdicos".

De Arce ha explicado que "durante estas cuatro jornadas estamos desarrollando un completo programa de promoción, junto con una amplia representación de nuestro sector hotelero" y ha especificado que "se van a mantener más de 75 reuniones profesionales, además de múltiples espacios de networking y encuentros estratégicos con algunas de las agencias de viajes más influyentes del panorama mundial".

Ha detallado que "el municipio dispone de una mesa de trabajo en el stand de Turismo Costa del Sol, ubicado junto al de Turespaña, compartiendo presencia con más de veinte empresas de la provincia" y ha indicado que "este formato refuerza nuestra visibilidad como destino en un mercado clave".

De igual modo, ha asegurado que "estamos firmemente comprometidos con un modelo basado en la excelencia, la sostenibilidad y la calidad, pilares estratégicos para continuar atrayendo a un visitante de alto poder adquisitivo que busca experiencias únicas".

La ILTM de Cannes está considerada el encuentro profesional más prestigioso del sector, reuniendo cada año a más de 3.000 compradores internacionales, representantes de marcas de lujo, medios especializados y destinos de élite, que se dan cita en la Costa Azul para establecer alianzas comerciales y analizar tendencias emergentes.

La feria se distingue por sus reuniones de alta calidad bajo un sistema de citas preestablecidas, la participación de los principales actores del turismo Premium, la puesta en marcha de espacios de networking que facilitan relaciones estratégicas a largo plazo y su alto impacto mediático en publicaciones especializadas.