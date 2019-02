Marín pide a la ministra Maroto una regulación nacional sobre pisos turísticos y le traslada su colaboración

Actualizado 06/02/2019 15:32:36 CET

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha manifestado este miércoles a la ministra de Turismo, Reyes Maroto, la necesidad de una regulación a nivel nacional para los apartamentos turísticos. Además, le ha trasladado la disposición de la Junta de Andalucía para colaborar en este tema y en otros retos del turismo como la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

Marín (Cs), que ha acudido a Madrid para participar en la Conferencia Sectorial de Turismo, ha señalado en declaraciones posteriores al encuentro que una de las cuestiones que se han tratado en este foro, en el que participa el Gobierno y las comunidades autónomas, es el problema de la proliferación de los apartamentos turísticos y, a consecuencia de esto, la subida de los alquileres de pisos corrientes.

"Lo que tenemos que hacer es regular esa situación para que la subida de los alquileres que se está produciendo en las grandes ciudades no se produzca", ha dicho Marín, quien ha matizado que estos son cuestiones que se están considerando pero no sólo desde el ámbito autonómico sino desde el nacional porque, según ha dicho, "esa regulación debería existir en todo el territorio nacional y no sólo en una comunidad".

Para Marín, esta cuestión sobre los pisos turísticos, al igual que otros retos del turismo, "no va de que unos tengan unas normas y otros tengan otras". En todo caso, lo que el vicepresidente también ha trasladado al Gobierno es la "disposición" del Gobierno andaluz para "trabajar de la mano e ir regulando estas situaciones". Lo que se puede hacer desde la comunidad, ha comentado, es "reforzar la inspección" para que haya una oferta "acorde" en las ciudades donde este tipo de alojamientos están causando problemas para que "compitan en igualdad con el sector de los hoteles".

LA "AMENAZA" DEL BREXIT

Otra de la cuestiones que se han tratado en el foro de este miércoles es la definición de una estrategia sobre turismo sostenible para el año 2030 pero también el tema de cómo afrontar el año 2019, año sobre el que rondan "amenazas" como una posible salida de Reino Unido de la Unión Europea con un Brexit duro. Una salida "dura" pone de manifiesto, según Marín, una "preocupación", puesto que podría significar un impacto en el turismo británico que, además de ser uno de los principales flujos, se "gasta mucho" dinero en España.

Aunque Marín ha destacado que el turismo interior es muy importante para Andalucía, puesto que el 60 por ciento del turismo de la comunidad es turismo nacional, también es destacable la aportación de los turistas ingleses. Según los datos a los que ha apuntado el consejero y vicepresidente, casi 2.800.000 británicos han visitado Andalucía siendo su gasto medio en la comunidad "muy elevado", por lo que es un mercado "que interesa muchísimo".

"Hay que poner en marcha medidas, pero no sólo desde las comunidades porque hay cuestiones que afectan fundamentalmente al Gobierno de España y a la Unión Europea que es la que está negociando ese Brexit con Reino Unido, en ese sentido las competencias no las tenemos nosotros", ha recordado Marín, quien ha añadido que sí se están dando "pasos importantes" en materias como la conectividad aérea sobre vuelos entre Andalucía y Reino unido que "podrían verse afectados" o la facilitación de acceso a los visados.

Otra cosa importante, "que no se puede obviar" es el turismo británico residente en Andalucía que "forma una parte de la economía" y que genera riqueza y empleo en la comunidad. Por eso, desde la Junta habrá que "llegar a acuerdos" para que tras el Brexit "el turismo no deje de llegar". También se valora el acercamiento a otros mercados que nos sea el inglés, como el chino o el alemán al que ha que ofrecer "un turismos sostenible y de calidad", según ha resumido.