La ocupación hotelera en el puente de diciembre en Huelva se sitúa en el 36,46% debido "al mal tiempo"

HUELVA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

A la espera de poder concretar los datos tras el fin de semana, el sector hotelero de la provincia de Huelva ha registrado durante el puente de diciembre un 36,46%, lo que supone una caída de 26,95 puntos de cara a las expectativas. Todo ello generado por el mal tiempo de estos días, según la Asociación Provincial de Hoteles, miembro del Círculo Empresarial de Turismo de Huelva (CETH)

Así, según ha señalado la entidad en una nota de prensa, las pernoctaciones se podrían situar en torno a las 8.000, lo que supone un 0,25% de las pernoctaciones realizadas durante el año 2019 o el 0,40% de las realizadas durante el año 2021.

Por lo tanto, la asociación ha valorado que a la espera de poder concretar los datos definitivamente una vez finalice el fin de semana, los datos de la primera parte del puente y lo que se prevé de cara a esos próximos días, "no resultan nada satisfactorios para el sector" y se puede hablar de "nula o muy escasa incidencia en cuanto a resultados de ocupación y generación de actividad para el conjunto de la oferta de alojamientos turísticos en nuestra provincia".

"Si bien las perspectivas iniciales contemplaban una posible mejora de los datos como consecuencia de las reservas de última hora, las cuales no se han producido, y una cierta contención de las cancelaciones, cuestión esta que no solo no se ha concretado, sino más bien se han disparado, han producido un reajuste de los datos que inicialmente manejaba el sector", ha subrayado el secretario general del CETH, Rafael Barba.

Por ello, desde el sector, se habla "de una caída generalizada de las expectativas y una incidencia económica para los establecimientos turísticos de muy bajo impacto", ya que "otro efecto colateral de la caída de las ocupaciones se manifiesta en la caída del precio medio en torno a un 26%".

De este modo, analizados los datos con los que cuenta la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, cuya representante en Huelva es esta Asociación, Huelva, ha señalado el secretario general, "pasa de liderar las previsiones iniciales a nivel andaluz a situarse en la cuarta posición, siendo por tanto una de las mayores damnificadas por las circunstancias meteorológicas tan adversas en términos turísticos".

"Desde el sector no se quiere dramatizar en exceso estas circunstancias y máxime teniendo en cuenta que lo que ha ocurrido tiene como principal protagonista las abundantes lluvias que han regado todo el territorio provincial. De esta manera el sector da por bueno que el perjuicio que se ha causado al conjunto del negocio turístico de como contrapartida la llegada de la lluvia y del escaso bien que supone el agua para el conjunto de la sociedad en estos momentos", ha remarcado.