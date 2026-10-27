PSOE de Granada reclama a la Junta una ley de turismo sostenible que "ponga coto" a los pisos turísticos

El concejal socialista de Granada Eduardo Castillo. - PSOE

GRANADA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada ha anunciado la presentación de una moción al pleno de octubre para defender un modelo de turismo sostenible para la capital y exigir a la Junta de Andalucía "instrumentos jurídicos eficaces para regular la presión turística en los barrios históricos".

El viceportavoz del grupo socialista, Eduardo Castillo, ha subrayado que Granada "padece desde hace años una alta turistificación que requiere medidas valientes y urgentes encima de la mesa para apostar por la calidad del modelo y no por la cantidad masiva".

En este sentido, la iniciativa socialista toma como referencia los datos del informe municipal que señalan cómo barrios emblemáticos sufren índices de saturación de viviendas de uso turístico (VUT) cercanos al 24 por ciento en el Albaicín o Fígares, y al 23 por ciento en el área Centro-Sagrario, lo que equivale a prácticamente un piso turístico por cada cuatro residenciales.

La moción se apoya, además, en la reciente propuesta europea de la Affordable Housing Act (Ley de Vivienda Asequible), que insta a dotar de cobertura legal a las administraciones locales para intervenir donde existan tensiones residenciales.

Por ello, Castillo reclama una Ley de Turismo Sostenible de Andalucía y la implantación de una tasa turística finalista cuyo objetivo sea que los ingresos generados repercutan en la mejora de la calidad de vida de los distritos sometidos a mayor presión turística.

Finalmente, Castillo ha criticado el "retroceso" que está sufriendo Granada en materia de sostenibilidad urbana "tras la paralización o desecho" de proyectos clave dotados con tres millones de euros de fondos europeos conseguidos en el mandato anterior, como las intervenciones en la iglesia de San Luis y la acequia de Aynadamar.