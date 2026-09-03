Renfe y Villanueva de Córdoba lanzan el Tren del Jamón para promocionar gastronomía y patrimonio de Los Pedroches

Responsables de Renfe y del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba en la firma del acuerdo. - RENFE

CÓRDOBA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renfe y el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba han suscrito un acuerdo de colaboración para poner en marcha el Tren del Jamón, un nuevo producto turístico que circulará el próximo 17 de octubre y que permitirá acercar a los viajeros de Madrid la riqueza gastronómica, natural y patrimonial de la comarca de Los Pedroches.

Según ha indicado en una nota Renfe, que comercializa el producto turístico a través de sus canales habituales de venta y promoción, el programa incluye viaje de ida y vuelta en tren desde Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes hasta Villanueva de Córdoba, traslados en autobús, visita guiada a una dehesa de Los Pedroches y a un secadero de jamones, degustaciones de jamón ibérico de bellota y embutidos, así como un recorrido por algunos de los principales recursos patrimoniales del municipio. Los precios establecidos son de 100 euros para adultos y 60 euros para menores de 14 años.

Con esta iniciativa, Renfe y el Ayuntamiento de Villanueva impulsan una propuesta de turismo experiencial que combina movilidad sostenible, gastronomía y patrimonio, al tiempo que contribuye a promocionar Villanueva de Córdoba como puerta de entrada a la dehesa y a la cultura del jamón ibérico de Los Pedroches.

El recorrido por el patrimonio local contempla visitas a la Iglesia de San Miguel, el Refugio Antiaéreo de la Guerra Civil y la Iglesia de las Obreras, entre otros espacios representativos del municipio.