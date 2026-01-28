Rincón convirtió Fitur en una aventura interactiva con la gamificación 'El Tesoro de Rincón'

Rincón de la Victoria en Fitur - AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) presentó el pasado jueves 22 de enero en Fitur 2026 una de las acciones de promoción turística más innovadoras de la feria: 'El Tesoro de Rincón', una experiencia de gamificación que transformó la visita al estand en una aventura interactiva inspirada en la legendaria Cueva del Tesoro del municipio.

El concejal de Turismo, Antonio José Martín, ha mostrado su "satisfacción por el éxito" de este formato innovador de promoción turística que conecta con los nuevos viajeros, especialmente con las familias y los amantes del turismo cultural.

"Hemos diseñado una experiencia que combina diversión, conocimiento y emoción, tres ingredientes fundamentales para que un destino permanezca en la memoria", ha agregado.

En este sentido, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha indicado que "'El Tesoro de Rincón' no es solo una acción de marketing, es una invitación a descubrir 30.000 años de historia, un litoral privilegiado y experiencias auténticas que se pueden vivir durante todo el año". "Queremos que cada persona que participó en esta acción se convierta en un embajador de nuestro destino", ha añadido.

La acción permitió a los asistentes a la feria convertirse en auténticos exploradores del patrimonio rinconero, participando en una dinámica que combinó la generación de contenido en redes sociales, el conocimiento del destino y la posibilidad de llevarse hasta 80 premios, entre los que destacaron tres fines de semana completos en el municipio con alojamiento y acceso a los principales recursos turísticos.

La temática de 'El Tesoro de Rincón' está directamente inspirada en las múltiples leyendas que rodean a la Cueva del Tesoro, la única cueva de origen marino visitable en Europa y uno de los iconos patrimoniales del municipio. Según la tradición, en sus galerías se escondió un tesoro por cinco monarcas hamudíes antes de huir del territorio.

Esta historia milenaria cobró vida en Fitur a través de una escenografía que recreó el ambiente de la cueva, con un cofre sorpresa repleto de monedas y elementos visuales que transportaron a los visitantes al interior de este espacio único.

La ambientación incluyó roll-ups promocionales de la Cueva del Tesoro que contextualizaron la experiencia y conectaron emocionalmente con el patrimonio del destino. El sistema de recompensas consistió en extraer de un cofre una moneda de oro, plata o bronce, cada una asociada a diferentes categorías de premios: desde tres fines de semana completos en Rincón de la Victoria con alojamiento y acceso a los principales atractivos patrimoniales (Cueva del Tesoro y Villa Antiopa), hasta cupones de acceso gratuito a atractivos turísticos y merchandising oficial del destino.

La acción contó con la colaboración de Lucía Salmerón, consultora especializada en marketing digital turístico y creadora del blog líder en turismo familiar en Andalucía. Salmerón, fundadora de la primera comunidad de creadores de contenido turístico de Málaga, ha colaborado estrechamente con Turismo de Rincón de la Victoria en el desarrollo de la campaña 'Más allá del veranó, orientada a la desestacionalización del destino.

Durante la acción en Fitur, Bloguera Viajera dinamizó la experiencia, invitó a los visitantes a participar y generó contenido en tiempo real que se difundió en sus canales, multiplicando el alcance de la campaña.

"El hecho de contar con Bloguera Viajera como embajadora nos permite llegar a miles de potenciales visitantes de forma auténtica y creíble", subrayó Antonio José Martín.

Los visitantes de Fitur pudieron participar en 'El Tesoro de Rincón' de dos formas complementarias: compartiendo contenido en redes sociales con el hashtag #MásAlláDelVerano y etiquetando los perfiles de @turismoenrincon y @blogueraviajera, o respondiendo a preguntas sobre el patrimonio y los atractivos turísticos del municipio.

'El Tesoro de Rincón' fue el colofón de la campaña 'Más allá del veranó, una estrategia integral de comunicación turística que busca romper con la estacionalidad tradicional del turismo de sol y playa y posicionar a Rincón de la Victoria como un destino experiencial activo los 12 meses del año.

Por último, el edil ha asegurado que "con más de un centenar de participantes involucrados activamente, miles de impresiones orgánicas a través del hashtag #MásAlláDelVerano y los contenidos de Bloguera Viajera, y cobertura en medios especializados, 'El Tesoro de Rincón' ha cumplido con sus objetivos de generar visibilidad, engagement y conexión emocional con el destino".