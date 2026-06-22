Rincón de la Victoria abre la participación para avanzar en el proyecto de Destino Turístico Inteligente

Fotografía Destino Turistico inteligente de Rincón de la Victoria - AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS) El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) progresa en el desarrollo del proyecto de transformación digital 'Lleno de Vida, Inteligente y Conectado', financiado por la Unión Europea con los fondos Next Generation y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), abriendo un canal directo de participación para toda la ciudadanía y los visitantes a través de su web turismoenrincon.es.

La información recibida se analizará para ayudar a priorizar y orientar las actuaciones del proyecto, reforzando así su carácter abierto y participativo, ha indicado el Ayuntamiento.

El alcalde, Francisco Salado, ha explicado que "queremos que Rincón de la Victoria se siga construyendo desde la escucha y la participación" y ha añadido que "la mejor forma de tomar buenas decisiones es hacerlo con la opinión de los vecinos y del sector; esta encuesta es una invitación abierta a participar y a sentir el proyecto como propio".

Esta solución tecnológica permitirá analizar los datos estratégicos del municipio a través de una plataforma propia que centralizará toda la información turística, reforzando la gestión y la profesionalización del destino.

Además, estará conectada con la Plataforma Inteligente de Destinos que impulsa la Secretaría de Estado de Turismo a través de Segittur, en el marco de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (Red DTI).

Esta integración aportará nuevas herramientas que, sumadas a los datos propios del municipio, ampliarán el conocimiento del destino para seguir mejorando su gestión, su promoción y la de las empresas del sector, consolidando así un paso más en la transformación digital de Rincón de la Victoria.

Con esta encuesta, cualquier persona puede aportar su visión sobre el municipio y sus servicios, contribuyendo a un proceso de toma de decisiones más abierto, informado y cercano a las necesidades reales del territorio. Se trata de un paso más en el compromiso del Ayuntamiento con la transparencia y con la implicación activa de toda la comunidad en el futuro turístico de Rincón de la Victoria.

Para acceder a la encuesta se tiene que visitar https://www.turismoenrincon.es/form/tu-opinion-construye-el-... o escanear el código QR disponible en los flyers ubicados en la Oficina de Turismo.

MESA DE TRABAJO SOBRE SU PROYECTO DE DESTINO INTELIGENTE

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria acogerá este próximo miércoles una Mesa de Trabajo Sectorial en el marco del proyecto 'Rincón de la Victoria: Lleno de Vida, Inteligente y Conectado', financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El encuentro, de carácter presencial, reunirá a empresas y agentes del territorio para presentar el estado de avance del proyecto y recoger sus aportaciones, en línea con el modelo de gobernanza de Destino Turístico Inteligente, que integra la colaboración público-pública, público-privada y la participación ciudadana.

"El conocimiento y la experiencia de nuestras empresas son fundamentales para que este proyecto responda a las necesidades reales del destino", ha destacado el concejal de Turismo, Antonio José Martín, al tiempo que ha subrayado que "sentarnos con el tejido empresarial y escuchar sus propuestas es la mejor garantía de que avanzamos en la dirección correcta y de la mano del sector".

Durante la sesión se darán a conocer los avances de los pilares del proyecto --la Plataforma Inteligente de Destino, la landing page, los audios geolocalizados y la skill de Amazon Alexa--, así como los resultados alcanzados hasta la fecha en materia de comunicación y difusión.

El tejido empresarial y la ciudadanía trasladarán sus inquietudes, expectativas y propuestas en un turno abierto de intervenciones, abriendo además vías de colaboración de cara a las siguientes fases del proyecto.