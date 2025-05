Rodríguez critica que CCAA pongan "palos en la rueda" tras recurrir Andalucía el registro de pisos turísticos

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha criticado este viernes que haya gobiernos autonómicos que "pongan palos en la rueda" a las medidas sobre vivienda recurriendo ante los tribunales, como ha hecho Andalucía, el registro de pisos turísticos creado por el Gobierno central alegando que invade competencias.

"La ciudadanía no quiere que discutamos de las competencias, sino que le demos respuestas y soluciones, y es lo que hace la ministra de Vivienda al ofrecer soluciones para garantizar el acceso a la vivienda, para abaratar los alquileres, para impedir la especulación y es lo que deseo y demando de todas las administraciones públicas", ha subrayado Rodríguez en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

La ministra ha afirmado que las comunidades "tienen mucho que decir en materia de regulación del turismo o en materia de competencias en torno a la vivienda" y ha señalado que lo que ella les pide es que las "ejecuten al máximo".

"Lo que no entiendo es que cuando se ponen encima de la mesa instrumentos como éste (registro de pisos turísticos), que incluso además lo que hacemos es desarrollar normativa europea, en lugar de acompañar este desarrollo, se pongan palos en la rueda", ha lamentado la ministra.

"¿Cómo se le explica a un malagueño que su Gobierno no quiere que el Gobierno de España persiga los alojamientos turísticos ilegales en Málaga o que pongamos coto para que dejen de expandirse, para que dejen de impedir el acceso a la vivienda o para que dejen de encarecerse los alquileres en la calle Larios? ¿O cómo se explica que el Ayuntamiento de Madrid tenga sobre la mesa todos los alojamientos turísticos ilegales que existen en la ciudad y no nos dediquemos a perseguirlos, sino a discutir quién lo tiene que hacer?", se ha preguntado Rodríguez.

Así, la ministra ha asegurado que "no comprende" el recurso de la Junta de Andalucía contra el registro de pisos turísticos, pues es una herramienta que proporciona soluciones a las comunidades autónomas, que tiene la competencia de perseguir estos pisos turísticos ilegales o de regular el turismo, por ejemplo a través de una tasa turística o dictando, a nivel local, ordenanzas que impidan la implantación de pisos turísticos.

"Yo creo que da igual a quien hayan votado los andaluces. Hay una amplia mayoría que comparte conmigo que hemos de regular, si no prohibir, la presencia de pisos turísticos que impiden que ellos puedan vivir en sus ciudades", ha recalcado.

INSTA AL CONGRESO A APOYAR EL NUEVO PAQUETE FISCAL DE LA VIVIENDA

Sobre el paquete fiscal en materia de vivienda presentado este jueves por el PSOE a través de una proposición de ley en el Congreso y que, entre otras medidas, contempla aumentar los impuestos a quienes posean viviendas vacías o a los extracomunitarios extranjeros que compren vivienda en España, la ministra ha explicado que esta propuesta contiene tanto incentivos como desincentivos para abordar "por tierra, mar y aire" todas las respuestas posibles para dar solución al problema de la vivienda.

"Tenemos la certeza de que compartimos con una amplia mayoría social y también política que se ha de priorizar la vivienda para vivir y las ciudades para los vecinos. Y creo que esto merece de una actitud muy determinada, muy ambiciosa para dar esa respuesta", ha defendido la ministra, que ha recordado que el Gobierno ha hecho ya ha adoptado muchas medidas en el último año y medio para hacer frente al problema de la vivienda, entre ellas la creación del registro de pisos turísticos.

Para el caso concreto del paquete fiscal presentado ayer, Rodríguez ha indicado que ha sido el PSOE el que ha emprendido esta batalla para dar cumplimiento a los compromisos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su programa electoral y a los compromisos del último Congreso Estatal del PSOE.

Preguntada por si tiene apoyos suficientes para sacar adelante su propuesta fiscal en el Congreso, la ministra ha reconocido que es "plenamente conocedora de la dificultad parlamentaria", pero ve difícil que las formaciones políticas puedan negarse a medidas que tienen "consenso social".

"Yo creo que es difícil oponerse a esta iniciativa, porque es mesurada al tiempo que es contundente. Por un lado aborda premios para contribuir a la puesta a disposición, a la movilización de viviendas, la rehabilitación de la misma, al abaratamiento del alquiler y, por otro, castiga aquellos elementos que creemos que están perjudicando al alquiler, a sus precios, que son los alojamientos turísticos o las inversiones de extranjeros no residentes. Por tanto, creo que es complejo negarse a asumir un marco que ya suscita un consenso social", ha remarcado.

Preguntada por si quienes tengan una segunda vivienda no ocupada en un pueblo tendrán que pagar más impuestos con este nuevo paquete fiscal, la ministra ha dicho ser consciente de que la problemática fundamental de vivienda y del alquiler está en las grandes ciudades, pero ha subrayado que también le llegan a la mesa del despacho peticiones del medio rural de que también allí se precisa vivienda y muchas no están aptas para ser habitadas inmediatamente porque necesitan de rehabilitación.

"En las grandes ciudades el porcentaje de vivienda vacía es mínimo y probablemente si aterrizáramos al detalle, vemos que son viviendas que no están para ser habitadas en aquellas zonas más tensionadas. pero creo que es muy importante que ante esta emergencia pongamos todos los recursos e intentemos apurar todas las posibilidades para movilizar esta vivienda", ha apuntado.

Sobre la ampliación de las deducciones en el IRPF a los propietarios, incluso aunque sus viviendas se encuentren en zonas no tensionadas, que contempla el nuevo paquete fiscal, la ministra ha indicado que con esta medida se conseguiría bajar el precio del alquiler, al tiempo que los propietarios tendrían también incentivos, con lo que ganarían ambas partes.

"Como aquí se han empeñado, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid a no hacerlo (a no declararse zona tensionada), yo lo que no quiero es que se vean castigados los inquilinos madrileños que también necesitan que se les baje el alquiler y, por tanto, vamos a acompañar a sus propietarios para que bajando el alquiler, ellos también se vean bonificados por estas deducciones", ha subrayado.

La ministra cree que con esto se conseguirá movilizar más vivienda, pues también aplica a las viviendas que se pongan de nuevo en el mercado por debajo del índice de referencia y aquellas que ya están en el mercado.