Torremolinos iza por segundo año consecutivo la bandera azul en todo su litoral

Izada de la bandera azul en el litoral de Torremolinos. - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

Torremolinos (Málaga) ondea por segundo año consecutivo en toda la costa del municipio la bandera azul, el máximo distintivo que reconoce la sostenibilidad y calidad de las playas a nivel estatal.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, junto con el concejal de Playas, Miguel Domínguez y varios empresarios de playa, hosteleros y hoteleros de la ciudad, han participado en el acto de izada de estos galardones que otorga cada año la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) y que reconocen la excelencia de las cuatro playas de la localidad (Los Álamos, Playamar, Bajondillo y La Carihuela).

A estas cuatro banderas azules obtenidas se suma una Mención Especial que premia a los municipios que han llevado a cabo mayores esfuerzos en relación a la accesibilidad y atención a personas en situación de discapacidad y los distintivos Q y S, unos reconocimientos que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (Ictes), que han sido renovados recientemente y que acreditan al litoral torremoliense dentro de aquellos que reúnen las mejores condiciones medioambientales por nivel de equipamiento, servicios e infraestructuras.

Del Cid ha destacado la actuación del Ayuntamiento en estos últimos años y ha incidido en que "es un esfuerzo que tenemos que agradecer no sólo, por supuesto, a los Servicios Públicos del Ayuntamiento de Torremolinos, sino también a las personas que nos ayudan en el cuidado de las playas que son los empresarios. También a los torremolinenses y a los visitantes".

La alcaldesa ha hecho especial hincapié en que desde su equipo continúan "trabajando todos los días para que todos los servicios públicos y todos los espacios naturales que tiene esta ciudad puedan ser disfrutados por todos".

Por último, ha recordado que "hace tan sólo unos días, el prestigioso diario británico 'The Times' situaba a la playa del Bajondillo entre las mejores playas de España", lo que a calificado como "Un reconocimiento internacional que también nos llena de orgullo".