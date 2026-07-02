Torremolinos iza por segundo año consecutivo la bandera azul en todo su litoral

Izada de la bandera azul en el litoral de Torremolinos.
Izada de la bandera azul en el litoral de Torremolinos. - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 2 julio 2026 17:43
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TORREMOLINOS (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

Torremolinos (Málaga) ondea por segundo año consecutivo en toda la costa del municipio la bandera azul, el máximo distintivo que reconoce la sostenibilidad y calidad de las playas a nivel estatal.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, junto con el concejal de Playas, Miguel Domínguez y varios empresarios de playa, hosteleros y hoteleros de la ciudad, han participado en el acto de izada de estos galardones que otorga cada año la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) y que reconocen la excelencia de las cuatro playas de la localidad (Los Álamos, Playamar, Bajondillo y La Carihuela).

A estas cuatro banderas azules obtenidas se suma una Mención Especial que premia a los municipios que han llevado a cabo mayores esfuerzos en relación a la accesibilidad y atención a personas en situación de discapacidad y los distintivos Q y S, unos reconocimientos que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (Ictes), que han sido renovados recientemente y que acreditan al litoral torremoliense dentro de aquellos que reúnen las mejores condiciones medioambientales por nivel de equipamiento, servicios e infraestructuras.

Del Cid ha destacado la actuación del Ayuntamiento en estos últimos años y ha incidido en que "es un esfuerzo que tenemos que agradecer no sólo, por supuesto, a los Servicios Públicos del Ayuntamiento de Torremolinos, sino también a las personas que nos ayudan en el cuidado de las playas que son los empresarios. También a los torremolinenses y a los visitantes".

La alcaldesa ha hecho especial hincapié en que desde su equipo continúan "trabajando todos los días para que todos los servicios públicos y todos los espacios naturales que tiene esta ciudad puedan ser disfrutados por todos".

Por último, ha recordado que "hace tan sólo unos días, el prestigioso diario británico 'The Times' situaba a la playa del Bajondillo entre las mejores playas de España", lo que a calificado como "Un reconocimiento internacional que también nos llena de orgullo".

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