Torremolinos (Málaga) apuesta por reforzar su oferta turística en las recomendaciones de la inteligencia artificial

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid. - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Torremolinos (Málaga), Margarita del Cid, ha defendido la "necesidad" de que los municipios turísticos se adapten a los cambios que la inteligencia artificial está introduciendo en la elección de destinos y la planificación de viajes, al mismo tiempo que ha reiterado la importancia de ofrecer respuestas con información "útil, específica y actualizada" que refleje la oferta turística de las localidades.

Del Cid se ha pronunciado así durante su participación en la mesa redonda '¿Qué está diciendo la IA de nuestros municipios? Retos y respuestas desde la gestión turística local', en la que ha compartido debate con la concejala delegada de Turismo de Madrid, Almudena Maíllo, bajo la moderación de Luis Martín Pérez, director de soluciones de IA para comunicación y marketing en LLYC.

La alcaldesa ha señalado que "los viajeros realizan consultas cada vez más concretas a la inteligencia artificial, relacionadas con qué visitar, dónde comer, cómo desplazarse o qué actividades realizar fuera de la temporada de verano". En este sentido, ha defendido la necesidad de generar información útil y que se adapte al idioma que permita que la oferta turística de Torremolinos esté presente en estas recomendaciones.

"Cuando alguien pregunte a la inteligencia artificial qué hacer en Torremolinos, queremos que encuentre respuestas que reflejen toda nuestra oferta. Ahí tenemos que estar, con información útil, específica y actualizada", ha señalado.

Según ha explicado, esta estrategia puede contribuir a mejorar la visibilidad de la oferta cultural, gastronómica, comercial y de ocio del municipio durante todo el año, así como a facilitar recomendaciones adaptadas a distintos perfiles de visitantes y a sus necesidades.

Durante el encuentro también ha valorado el proyecto de 'gemelo digital' que impulsa el Ayuntamiento de Torremolinos, diseñado por técnicos municipales y seleccionado por Red.es. La iniciativa permitirá avanzar hacia una representación digital del municipio para analizar información y valorar distintos escenarios con el objetivo de apoyar la toma de decisiones.

Del Cid ha destacado el potencial de estas herramientas para anticipar necesidades, mejorar la planificación de los servicios públicos y evaluar el impacto de las actuaciones municipales.

En un destino turístico, ha señalado, "disponer de información sobre la demanda y el uso de los espacios puede contribuir a organizar los recursos con mayor eficacia".

Asimismo, ha vinculado la transformación digital con la sostenibilidad social del turismo y la convivencia entre visitantes y residentes. "La innovación debe ayudarnos a ofrecer una mejor experiencia a quienes nos visitan y más calidad de vida a nuestros vecinos", ha afirmado.

En materia de gobernanza, la alcaldesa ha defendido la necesidad de disponer de datos fiables, actualizados y compartidos entre las distintas áreas municipales, así como de mantener la supervisión humana y acompañar la incorporación de nuevas herramientas con formación para los empleados públicos.

Por último, ha reivindicado el papel de los equipos municipales y la necesidad de que las entidades locales cuenten con recursos y apoyo técnico para desarrollar este tipo de proyectos, además de apostar por la cooperación entre administraciones y el intercambio de experiencias entre destinos turísticos.