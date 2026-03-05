Turismo.- El agroturismo axárquico presente en la ITB de la mano de la Mancomunidad

El agroturismo axárquico presente en la ITB de la mano de la Mancomunidad - MANCOMUNIDAD

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

Los productos autóctonos de la Axarquía más emblemáticos, como las uvas pasas, aceite de oliva virgen extra y miel de caña, están presentes en la feria ITB de Berlín de la mano de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía Costa del Sol.

En un comunicado, han detallado que las uvas pasas moscatel son de Ucopaxa, el aceite oliva virgen extra la Agro Olivarera de Riogordo y la miel de caña de la fábrica Nuestra Señora del Carmen del Frigiliana. La gastronomía de España en general y de Andalucía en particular es muy valorada en Alemania, "de ahí a que la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía Costa del Sol dé a conocer estos manjares en este mercado prioritario".

Al respecto, han señalado que "las degustaciones de estos productos autóctonos de calidad y riqueza nutricional han tenido un gran éxito a lo largo de estas jornadas". También la mención de las uvas pasas moscatel de la Axarquía reconocidas por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial. Distinción conseguida en Roma en 2018, conviertiéndose en el primer cultivo de Europa en tener este reconocimiento.

"Estos manjares están incluidos en nuestra caja promocional junto a la información turística de cada uno de los 31 municipios de la comarca y está siendo un reclamo entre los asistentes a la Bolsa Internacional de Turismo (ITB) de Berlín con una estrategia que combina autenticidad, identidad e innovación", han detallado, al tiempo que han precisado que "también acercamos la oferta de restaurantes en los que disfrutar de toda la variedad gastronómica del destino Axarquía Costa del Sol".