Turismo.- La Axarquía participará en NavarturReyno de Navarra 2026 bajo la marca Costa del Sol

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

La Axarquía-Costa del Sol participará en la próxima edición de NavarturReyno de Navarra 2026, que tendrá lugar en Baluarte, Pamplona, del 20 al 22 de febrero.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía-Costa del Sol, Jorge Martín, ha explicado que la institución comarcal estará representada por Turismo y Planificación Costa del Sol y la Diputación Provincial de Málaga.

Así, Costa del Sol representará a toda la provincia malagueña dentro del estand reservado por Turismo y Deporte de Andalucía de unos 70 metros cuadrados, ha indicado la Mancomunidad en un comunicado.

Así, Martín ha explicado que bajo el paraguas de la marca 'Costa del Sol', se expondrá material de información turística de la comarca axárquica que integran a cada uno de los 31 municipios y cualquier prestación que facilite la experiencia del viajero durante su estancia en la comarca.

En este sentido, se exhibirá toda la oferta de servicios de la comarca inscrita en el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía como apartamentos, casas rurales, hoteles, camping, restaurantes, bodegas, guías de turismo, oficinas de turismo, agencias de viajes o empresas de ocio, entre otros.

La Mancomunidad Axarquía Costa del Sol refuerza en Pamplona la apuesta por la sostenibilidad y digitalización mediante descargas de códigos QR y con una cantidad simbólica y racional de papel.

Martín ha incidido en que "todos los ayuntamientos de la comarca están representados en el material editado por la Mancomunidad de Municipios como institución pública comarcal responsable de la gestión, planificación y promoción turística de la comarca".

Además, ha recordado "la apuesta que se está haciendo por impulsar la calidad en el destino dando a conocer todos los servicios que reglamentariamente están en el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía garantizando la excelencia del destino Axarquía-Costa del Sol".

"Si queremos apostar por un turismo de calidad, seguridad y confianza, desde las administraciones públicas tenemos que velar por la legalidad de los servicios que se prestan en la comarca", ha agregado. Costa del Sol acude a la cita con el objetivo de mejorar el posicionamiento del interior de la provincia de Málaga como destino para el norte de España. La edición anterior Feria Internacional de Turismo de Navarra contó con la asistencia de más de 52.000 visitantes.