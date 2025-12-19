Turismo.- Catalonia Hotels & Resorts compra a Meridia el Hotel Molina Lario de Málaga

Archivo - Hotel Gallery de Barcelona. - MERIDIA - Archivo

BARCELONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Catalonia Hotels & Resorts ha cerrado la compra del Hotel Gallery de Barcelona y el Hotel Molina Lario de Málaga, hasta ahora propiedad de Meridia, que los compró en 2023 a través de su fondo Meridia V, informan en sendos comunicados este viernes.

Ambos activos suman 213 habitaciones y están ubicados en "emplazamientos 'prime' en el centro de ambas ciudades" y tienen, textualmente, una sólida demanda turística.

Meridia ha realizado una estrategia activa de creación de valor, con un programa de capex que ha reposicionado a los dos hoteles en el segmento alto de 4 estrellas.

El 'real estate partner' de Meridia, Víctor Iborra, ha explicado que las operaciones "son un claro ejemplo de la liquidez que sigue mostrando el sector hotelero en España".

Con esta operación, Catalonia Hotels & Resorts alcanza los 30 hoteles en Barcelona y su tercer establecimiento en Málaga.

En los dos últimos años, la compañía ha acelerado su crecimiento con nuevas aperturas y adquisiciones tanto en España como a nivel internacional. Durante este periodo ha desembarcado en Málaga con tres establecimientos, ampliado su presencia en Barcelona con tres nuevas incorporaciones, abierto su octavo hotel en Madrid y adquirido su primer resort en Jamaica, sumando más de 1.200 nuevas habitaciones a su oferta global.

Paralelamente, sigue avanzado en la construcción de su primer resort en Zanzibar y con el proyecto de un tercer hotel en Ronda.

De cara al próximo año, está previsto inaugurar el Catalonia Grand Zanzíbar All Suites & Spa, con una categoría de 5 estrellas, que es el primer hotel de la cadena en el continente africano.