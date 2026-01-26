Turismo.- Fitur.-Rincón cierra su presencia en Fitur fijada en afianzar la presencia de visitantes todo el año

Rincón de la Victoria cierra una edición de Fitur marcada por el luto en la que ha buscado afianzar la presencia de visitantes durante todo el año - AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Rincón de la Victoria ha concluido su participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), una convocatoria marcada por el luto nacional decretado tras la tragedia ferroviaria de Adamuz, y en la que la localidad ha centrado sus esfuerzos en reforzar su posicionamiento como destino turístico más allá de la temporada estival.

Bajo el lema de la campaña 'Más allá del verano, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha trabajado en la desestacionalización del turismo mediante el desarrollo de diversas acciones estratégicas en Fitur, celebrada en un contexto especialmente emotivo que obligó a la cancelación de toda la agenda institucional del Consistorio.

A pesar de estas circunstancias, el Ayuntamiento mantuvo las acciones de promoción turística previstas, como muestra de respeto al trabajo realizado durante meses y al compromiso adquirido con el sector turístico local.

"Esta edición de Fitur ha estado marcada por la tristeza y el dolor que sentimos como andaluces. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias", ha asegurado el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado.

El regidor ha indicado que "hemos mantenido nuestras acciones de promoción porque representan meses de trabajo de muchas personas, y lo hemos hecho con la máxima discreción y respeto".

La promoción turística se ha enfocado en las experiencias auténticas que pueden disfrutarse los 365 días del año, desde las playas y los deportes al aire libre hasta la historia y la gastronomía, con temperaturas suaves durante los doce meses.

Salado ha subrayado además que "hemos puesto en valor nuestro patrimonio y profesionalizado la promoción turística, apostando por la innovación en marketing digital. Los resultados empiezan a verse: más visitantes fuera de la temporada alta, mayor impacto económico y empleo de mayor calidad".

Durante Fitur, Rincón de la Victoria estrenó su nuevo vídeo promocional de turismo, producido por la productora local Coaster Producciones, con música creada por Víctor Vallejo, pianista y trompetista, y José Luis Lastre, guitarrista clásico y flamenco.

Según ha explicado el concejal de Turismo, Antonio José Martín, el vídeo recorre el patrimonio histórico y arqueológico, los espacios naturales privilegiados y la oferta gastronómica, deportiva y cultural del municipio.

Las galerías milenarias de la Cueva del Tesoro, los mosaicos romanos de Villa Antiopa, los Acantilados de El Cantal, los amaneceres sobre el Mediterráneo o las experiencias familiares en la naturaleza conforman un recorrido sensorial que invita a descubrir un destino que va mucho más allá del turismo estival.

Tras la presentación del vídeo en Fitur, el Ayuntamiento activó una campaña digital multiplataforma en Meta (Facebook e Instagram) y Google (YouTube), diseñada para amplificar la presencia del municipio más allá del recinto ferial y alcanzar a miles de potenciales visitantes en el momento en que planifican sus viajes.

La campaña se articula en dos líneas: una de ámbito nacional y otra específica para la Comunidad de Madrid y su área metropolitana, uno de los mercados prioritarios por su cercanía, facilidad de acceso y alto interés viajero.

El público objetivo se centra en personas mayores de 30 años interesadas en turismo cultural, naturaleza, gastronomía, deporte al aire libre y experiencias auténticas.

"Se trata de una inversión que se traduce en visualizaciones medibles y notoriedad real del destino. Es una estrategia eficiente y cuantificable que sabemos que funciona", ha explicado Martín.

La estrategia de comunicación se ha completado con acciones de street marketing y presencia en medios tradicionales. Destaca la proyección de un spot de 10 segundos en las pantallas del emblemático Teatro Capitol de la Gran Vía de Madrid, del 19 al 25 de enero, con una frecuencia de emisión de un pase cada cinco minutos.

Esta acción ha garantizado una alta visibilidad en uno de los puntos más transitados de la capital durante la semana de Fitur, convirtiendo la Gran Vía en un escaparate permanente del destino.

Paralelamente, se activó una campaña en medios de comunicación de la provincia de Málaga para reforzar el mensaje de desestacionalización turística.

Asimismo, en el estand de Costa del Sol, Rincón de la Victoria llevó a cabo una campaña in situ para potenciar Villa Antiopa e incorporó una acción innovadora de gamificación denominada 'El Tesoro de Rincón', inspirada en la leyenda de la Cueva del Tesoro. La iniciativa invitó a los visitantes a descubrir los atractivos del municipio mediante una experiencia interactiva con premios como estancias de fin de semana, entradas a recursos turísticos y merchandising oficial.