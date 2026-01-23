Turismo.- Fitur.- Ronda refuerza en Fitur su promoción como destino MICE y promueve experiencias en el destino

La alcaldesa, el concejal de Turismo y el gerente de Turismo de Ronda, con personal de esta empresa en Fitur. - AYUNTAMIENTO DE RONDA

MÁLAGA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ciudad malagueña de Ronda ha estado presente en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, donde la delegación rondeña ha mantenido su agenda técnica de la mano del Ayuntamiento y la empresa municipal Turismo de Ronda, con la presencia de la alcaldesa, Mari Paz Fernández, y el concejal de Turismo y responsable de la citada empresa, Ángel Martínez; además del gerente de la misma, Javier Criado y otros profesionales.

A Madrid, la delegación de Ronda ha acudido de la mano de la Turismo Costa del Sol, dependiente de la Diputación de Málaga. De este modo, se han llevado a cabo distintas reuniones con profesionales del sector que han permitido reforzar a Ronda como destino MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions); avanzar en la promoción y comercialización de experiencias turísticas; y acercarse a la implementación de herramientas digitales para gestionar la oferta, entre otras líneas de trabajo como las centradas en la gastronomía y el turismo de naturaleza.

"Hemos impulsado el refuerzo del posicionamiento estratégico de la ciudad como destino turístico y avanzado en alcanzar nuevas oportunidades de colaboración con agentes que son claves en este sector, mediante una agenda de trabajo centrada en la innovación, la diversificación de mercados y la mejora de la competitividad, con el objetivo de consolidar líneas de trabajo que aporten valor real al destino, contribuyendo a un modelo turístico más sostenible, competitivo y alineado con las tendencias actuales de la demanda", ha explicado Martínez.

El Ayuntamiento de Ronda tenía previsto presentar en esta edición de Fitur la segunda fase del Camino del Desfiladero del Tajo, la Vertigo Fashion Bridge con moda flamenca y en colaboración con el Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF) de Sevilla; y la promoción conjunta con la Serranía, poniendo el acento en el destino comarcal y en la riqueza de las ofertas de sus pueblos.

En el caso de la Vertigo, ésta se celebrará el próximo 13 de junio, con este giro hacia la moda flamenca en sinergia con el mencionado evento referente en el sector y contando, de nuevo, con el Puente como una pasarela excepcional.

En el marco de Fitur, la alcaldesa ha firmado un acuerdo con la Fundación Endesa por el que se llevará a cabo la iluminación ornamental del Puente Nuevo, renovando el sistema actual que es deficitario.

Así, y según señalan desde el Consistorio, el proyecto será cofinanciado entre ambas partes, al 50%, con una inversión total de alrededor de 210.000 euros. Se utilizará tecnología LED, reduciendo tanto el impacto visual como el consumo energético y se potenciará el valor arquitectónico del Puente.

Esta actuación, además, persigue contribuir a aumentar las pernoctaciones en Ronda, que ya el año pasado crecieron un 20% respecto al anterior.

Por otro lado, con Endesa también se ha acordado la cesión del uso de terrenos de su central hidroeléctrica en el Tajo, un suelo necesario para acceder a la segunda fase del Camino del Desfiladero del Tajo, cuya finalización y apertura está previsto en el primer semestre del año.