Turismo.- La innovación en el turismo rural a debate en Cuevas del Becerro este miércoles y jueves

Las jornadas reúnen a expertos, empresarios y representantes institucionales para abordar el futuro del sector

MÁLAGA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Cuevas del Becerro celebra este miércoles y jueves, 24 y 24 25 septiembre, la segunda edición de sus jornadas de Turismo Rural, con el apoyo de la Diputación de Málaga. Expertos, empresarios y representantes institucionales vinculados al desarrollo del turismo en la provincia de Málaga, ofrecerán charlas y presentaciones para abordar la innovación y el futuro del turismo rural, en concreto del área del Guadalteba.

El encuentro pretende convertirse en un espacio de debate e innovación en torno al turismo rural y de interior, un sector estratégico para el futuro de la comarca, con enclaves como el Desfiladero de los Gaitanes, los embalses de Guadalteba y Guadalhorce, así como el patrimonio cultural de sus municipios.

La inauguración está prevista para este miércoles 24 a las 9 horas, con la presentación institucional a cargo de representantes del ámbito político y turístico. La jornada va a incluir conferencias sobre el sistema de inteligencia de datos aplicados al turismo de la mano de Lourdes Navarrete Otero, de Turismo y Planificación Costa del Sol; nuevas formas de comunicar el turismo junto a la consultora de marketing digital y turístico, así como creadora de contenido Lucía Salmerón Calleja (Bloguera Viajera), y el redactor de Diario 'Sur' especializado en planes y escapadas Javier Almellones, y los retos del turismo en la comarca del Guadalteba, con el decano de la facultad de Comercio Benjamín del Alcázar Martínez.

También se abordarán ponencias diversas como 'Eclipses: ciencia y maravilla' por parte del astrólogo Juan Antonio Fernández Henestrosa, donde abordará el turismo de eclipses, o las estrategias en redes sociales para impulsar el turismo con Lucía Salmerón Calleja. La tarde se centrará en los recursos patrimoniales de la comarca, con la participación de expertos en historia y patrimonio, y culminará con una visita guiada al Alfar Romano, y que abrirá al público el miércoles como un nuevo recurso turístico del municipio. El encargado de hacer la visita será el doctorado en Arqueología e Historia Serafín Becerra.

El jueves 25 la jornada comenzará con la conferencia ofrecida por la asociación agroecológica Grupo Extiércol con la intervención de Juan Ramón Nieblas Ponce, seguida de una sesión clave sobre la creación de productos turísticos exitosos, a cargo de Lucía Salmerón. Posteriormente, un panel de especialistas, como el técnico deportivo en espeología Jesús Campo, Claire, de la empresa de parapente Sunny Wings y Macarena G. de Vega, del hotel rural Molino de las Pilas de Cañete la Real analizará las perspectivas empresariales del turismo rural antes de la clausura oficial.