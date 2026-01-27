Turismo.- El International Sailing Summit celebrará su tercera edición en Málaga los próximos 11 y 12 de junio

El International Sailing Summit celebrará su tercera edición en Málaga los próximos 11 y 12 de junio - SUNCRUISE ANDALUCÍA

MÁLAGA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Suncruise, la Agencia Publica de Puertos de Andalucía, y la Autoridad Portuaria de Málaga de forma conjunta, han presentado en colaboración en Boot Düsseldorf, la mayor feria internacional dedicada a la náutica y los deportes acuáticos, la próxima edición del III International Sailing Summit: Encuentro Profesional de Náutica y Puertos Deportivos, que tendrá lugar en Málaga los próximos 11 y 12 de junio.

El Salón Profesional Boot, que reúne a más de 200.000 visitantes procedentes de 120 países y a más de 1.500 expositores de 67 naciones, se ha consolidado como el principal punto de encuentro mundial para el sector náutico, la innovación y los deportes acuáticos, convirtiéndose en una Herramienta estratégica para la proyección internacional de destinos y proyectos vinculados a la economía azul.

Durante la presentación, la directora gerente de Suncruise y Mar de Alborán, Esther Molina Crespo, ha dado la bienvenida institucional y ha destacado la relevancia de este anuncio en un contexto internacional como Boot Düsseldorf.

"Presentar el III International Sailing Summit en una Salón de referencia mundial como Boot Düsseldorf refuerza nuestra apuesta por posicionar Málaga, Andalucía y el Mar de Alborán como un destino náutico de excelencia, abierto al diálogo, la innovación y la colaboración internacional", ha señalado.

El International Sailing Summit se ha consolidado como un foro de encuentro para expertos de distintos ámbitos de la industria náutica, reuniendo a gestores de marinas deportivas y de recreo, autoridades portuarias, empresas de servicios turísticos y administraciones públicas.

Su objetivo principal es promover el intercambio de experiencias y conocimientos, así como impulsar acciones conjuntas que contribuyan a reforzar la visibilidad y competitividad del sector.

En este sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio Basabe, ha subrayado "la importancia de volver a acoger este encuentro en la capital malagueña".

"El hecho de que Málaga vuelva a ser sede del International Sailing Summit supone una oportunidad estratégica para seguir avanzando en el papel de los puertos como espacios generadores de actividad económica, innovación y valor turístico, plenamente alineados con los principios de la economía azul y la sostenibilidad", ha añadido.

Por su parte, el director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Ignacio Álvarez-Ossorio Ramos, ha destacado "el valor del encuentro como herramienta de cohesión sectorial".

"Este foro permite reunir a todos los actores de la náutica en torno a los grandes retos actuales del sector, como la sostenibilidad, la digitalización, la innovación y la colaboración público-privada, elementos clave para seguir posicionando a Andalucía como un destino náutico competitivo y de calidad", ha señalado.

El encuentro que tendrá lugar en Málaga en junio de 2026, se presenta, así como una cita clave para profesionales y entidades vinculadas a la náutica y los puertos deportivos, interesados en conocer de primera mano las últimas tendencias, desafíos y oportunidades de una industria en constante evolución, y como oportunidad de 'promoción de productos y servicios de los operadores, empresas y pymes del sector, aumentando competitividad y presencia internacional,

La asistencia en Boot Düsseldorf refuerza la estrategia de internacionalización de Suncruise y su compromiso con el impulso de la náutica deportiva, los puertos y el turismo azul, aprovechando un entorno global de referencia para la generación de alianzas, la atracción de inversión y la proyección internacional del destino.