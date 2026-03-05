Turismo.- Mancomunidad de la Axarquía promociona el legado Andalusí en la ITB

Mancomunidad de la Axarquía promociona el legado Andalusí en la ITB - MANCOMUNIDAD

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía sigue trabajando para poner en valor su legado y patrimonio Andalusí. Coincidiendo con el marco de la feria ITB de Berlín, la institución comarcal ha entregado material en el pabellón de Marruecos con toda la información de interés turística que simboliza la intensa huella que al-Ándalus dejó en la comarca de la Axarquía.

Así, el pabellón de Marruecos en la ITB de Berlín cuenta con una superficie superior a los 1.000 metros cuadrados y, según el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía Costa del Sol, Jorge Martín, "está siendo una oportunidad para reforzar la visibilidad del inmenso patrimonio de la época de Al-Ándalus de la comarca axárquica malagueña".

Martín ha explicado que se está trabajando junto con Turismo Costa del Sol y la Diputación de Málaga para recopilar los alminares de la comarca axárquica en una ruta que será "única en España y Andalucía". Asimismo, ha adelantado que próximamente se van a presentar nuevas actividades para seguir potenciando este patrimonio material e inmaterial único.

El presidente comarcal ha recordado que la comarca ya forma parte de una Red de Medinas y Alminares nivel nacional que invita a crear una atractiva y peculiar ruta por la Axarquía, donde cristianos, judíos y musulmanes que visitaron España.

Asimismo, ha precisado que la Mancomunidad Axarquía ya firmó en el año 2024 un convenio de colaboración con el director del periódico marroquí Rue20 Adil Ourabai el diario digital marroquí, con el objetivo de dar a conocer en este país el rico patrimonio artístico, el legado cultural y las fiestas y tradiciones de origen andalusí de la región.