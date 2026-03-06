Turismo.- Mancomunidad Axarquía reforzará la imagen de la comarca en el mercado alemán durante todo el año

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía Costa del Sol, Jorge Martin - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

VÉLEZ-MÁALGA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía ha trabajado en la feria ITB de Berlín con el único objetivo de reforzar su posicionamiento turístico en el mercado alemán.

Así, durante los tres días que ha durado el evento, la institución comarcal ha presentado la comarca axárquica como un destino digital, innovador y de calidad dando a conocer toda su oferta turística a diferentes profesionales entre los que han destacado agencias de viajes, touroperadores, influencers y portales y medios de comunicación especializados.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía Costa del Sol, Jorge Martin, ha avanzado que se van a establecer acuerdos de colaboración con medios de comunicación y creadores de contenidos enfocados en marketing de destinos para promocionar la comarca de la Axarquía en diferentes momentos del año.

"Mancomunidad Axarquía va trabajar el mercado alemán durante todo el año bajo la premisa de la calidad por encima de la cantidad", ha dicho el presidente de la institución comarcal, que ha añadido que "el turista alemán es fiel, exigente y tiende a planificar su viaje con antelación por lo que tenemos que cuidar cada detalle los 365 días del año".

Entre las principales demandas detectadas durante el transcurso de la feria alemana y más allá del clásico turismo de sol y playa, ha destacado el interés por el turismo activo, cultura, gastronomía y experiencias basadas en la autenticidad de la comarca. "Estamos ante un turista curioso que busca algo diferente y que desea explorar", ha agregado.

En esta misma línea se ha manifestado el vicepresidente del Área de Turismo, Jesús Pérez Atencia, que ha señalado que las acciones promocionales durante el año complementarán la presencia en la feria ITB de Berlín y permitirán reforzar la imagen del destino Axarquía Costa del Sol en el mercado germano.

Pérez Atencia ha agregado que "la comarca axárquica tiene que ser la preferencia del turista alemán cuando llega al aeropuerto de Málaga, para lo que desde la Mancomunidad de Municipios, como responsables de la gestión del turismo axárquico, hay que cuidar y trabajar todos los detalles antes, durante y después de la estancia".

Por último, ha valorado que según datos de Turismo Costa del Sol, el mercado alemán, uno de los principales mercados turísticos para la Costa del Sol malagueña, "ha marcado un hito histórico en 2025, ya que por primera vez se ha rebasado el millón de pasajeros alemanes en el Aeropuerto Málaga-Costa del Sol".