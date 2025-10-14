Turismo.- Rincón de la Victoria impulsa la promoción turística con su participación en un 'fam trip'

El municipio protagoniza una jornada con blogueros e 'influencers' especializados en turismo rural, cultural, gastronómico y familiar

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), a través de la Concejalía de Turismo, tiene previsto participar en el viaje de familiarización con el destino ('fam trip') organizado por la Asociación para la Promoción Turística de la Axarquía (APTA), que tendrá lugar los días 16 y 17 de octubre.

Esta iniciativa, que se enmarca dentro de la promoción de la comarca de la Axarquía Costa del Sol, tiene como objetivo mostrar a 'bloggers' y creadores de contenido la riqueza turística y cultural de la zona, poniendo especial énfasis en la combinación única del litoral y el interior malagueño.

Tal y como ha explicado el edil del Área, Antonio José Martín, "la primera jornada del programa de actividades se centrará en nuestro municipio donde los participantes visitarán lugares emblemáticos como la Cueva del Tesoro, la única cueva de origen marino en Europa, Villa Antiopa, una de las villas romanas mejor conservadas de Andalucía, y además, podrán disfrutar de un recorrido por los Acantilados de El Cantal".

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado la importancia de estas acciones "para fortalecer el turismo de cercanía y atraer visitantes que valoren la oferta cultural, histórica y natural del municipio".

Además, añade Salado, "la participación en este 'fam trip' también permite establecer sinergias con otros municipios de la Axarquía y mejorar la promoción conjunta del destino".

El 'fam trip' contará con la participación de blogueros e 'influencers' especializados en turismo rural, cultural, gastronómico y familiar, que compartirán sus vivencias en tiempo real a través de sus blogs y redes sociales (Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, entre otras), generando contenido de alto impacto y visibilidad para el destino.

Este 'fam trip' se completará el día 17 con la visita al municipio de Moclinejo, puerta de la Ruta de la Pasa, donde los asistentes realizarán diversas actividades culturales y gastronómicas que completan la experiencia de la Axarquía Costa del Sol.