Torremolinos contará con un punto de información turística digitalizada en La Carihuela

Paseo marítimo en la ciudad malagueña de Torremolinos. - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

El Ayuntamiento licita este espacio inteligente que operará como centro experiencial TORREMOLINOS (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) ha sacado a licitación la contratación del suministro, instalación y puesta en marcha de un punto de información turística digitalizada que permita al viajero interactuar con el destino y que estará situado en la Plaza del Remo, junto al Paseo Marítimo del barrio costero de La Carihuela.

Así lo ha dado a conocer el Consistorio en un comunicado, en el que detalla que el nuevo espacio operará como centro experiencial, capaz de resolver dudas al viajero, acompañar y personalizar su experiencia en todas las etapas del viaje, estableciéndose como un canal omnicanal de relación en el que el visitante puede interactuar con el destino y recibir información y recomendaciones de forma continua, garantizando la continuidad del servicio de información turística con independencia del horario.

La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 142.780 euros, impuestos incluidos, con un plazo de ejecución estimado de tres meses y está incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Torremolinos, Paraíso Inteligente', en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado en su integridad por la Unión Europea, a través de los Fondos Next-GenerationEU.

Las ofertas para optar a esta licitación se pueden presentar hasta el próximo 23 de febrero en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE TURISMO

El adjudicatario de este proyecto deberá impulsar una plataforma tecnológica de turismo que permita gestionar múltiples canales de atención e información (presencial y digital), de forma integrada y coherente, facilitando la conversación con el visitante.

Asimismo, este nuevo espacio permitirá administrar y monitorizar diferentes dispositivos, extendiendo la acción de la oficina más allá de su espacio físico y de su horario. Además, incorporará herramientas de automatización e inteligencia artificial para mejorar la calidad, rapidez y personalización de la atención, manteniendo siempre la trazabilidad de las respuestas y la actualización de contenidos.

La plataforma digital contará, además, con un gestor de interacciones/relación con el visitante que registre y consolide todas las interacciones realizadas por los turistas a través de los distintos canales, permitiendo segmentar perfiles, detectar intereses, medir demanda, orientar la oferta turística municipal y favorecer la atracción y fidelización del visitante.

Igualmente, la plataforma digital, integrada con la plataforma Smart Beach, estará dotada de un sistema de información turística que estructure y mantenga actualizada la información turística del municipio (puntos de interés, recursos, servicios, rutas, eventos...), posibilitando su explotación por los distintos canales y dispositivos.