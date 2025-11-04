Torremolinos desembarca en la WTM para afianzar a un mercado británico que no deja de crecer

MÁLAGA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Torremolinos (Málaga) está presente un año más en la World Travel Market (WTM), la feria internacional de turismo más importante del mundo que se celebra desde hoy y hasta el 6 de noviembre en Londres, y donde el municipio desembarca "para afianzar a un mercado británico que no deja de crecer y que se constituye como el principal emisor de turistas internacionales que llegan al destino".

El turismo del Reino Unido representó en 2024 el 27,36% de la totalidad de turistas internacionales que se alojaron en la planta hotelera de la localidad hasta sumar 201.546 visitantes.

En lo que respecta a las pernoctaciones, los visitantes británicos alcanzaron el pasado año 1.183.018, lo que supone el 28,44% de la totalidad de pernoctaciones generadas por los turistas internacionales, con una estancia media en crecimiento que se situó en los 5,9 días.

Han incidido en que el crecimiento del mercado británico continúa también siendo una realidad en Torremolinos en 2025. En lo que va de año, hasta septiembre, los visitantes del Reino Unido han alcanzado ya los 186.387 turistas, 21.326 más que en el mismo periodo de 2024, lo que representa un incremento del 12,92%, superando ya el millón de pernoctaciones en los establecimientos hoteleros del municipio.

Así, Torremolinos despliega estos días en Londres una intensa agenda de acciones y contactos con representantes de la industria turística con el objetivo de fidelizar a un mercado que tiene especial predilección por el municipio; no en vano, el 19% de los británicos que visitan la provincia de Málaga eligen Torremolinos.

Además del segmento de sol y playa en el que Torremolinos es líder desde hace décadas, el municipio muestra en Londres otros atractivos que complementan la propuesta tradicional y que ayudan a diversificar la oferta. Es el caso del turismo deportivo, el turismo activo y de senderismo, el turismo familiar o el gastronómico.

La localidad continúa una tendencia de crecimiento estructural del destino con un aumento del 5% de las plazas turísticas ofertadas hasta superar ya las 56.500. El pasado año el turismo internacional alcanzó los 736.635 viajeros y generó 4.159.482 pernoctaciones con una estancia media de 5,6 días.

Los indicadores de rentabilidad hotelera también continúan en crecimiento que reflejan el dinamismo del destino. Este verano, por ejemplo, Torremolinos ha aumentado el personal empleado en los hoteles de la localidad hasta las 3.802 personas de media, 102 más que en el verano de 2024.

Asimismo, han incidido en que los indicadores de rentabilidad hotelera también han registrado un incremento. Así, la tarifa media diaria (ADR) se situó de media en los 157,49 euros, mientras que los ingresos por habitación disponible (Revpar) se han situado de media en la época estival en los 137,55 euros.

AGENDA DE CONTACTOS

Torremolinos despliega estos días en Londres una intensa agenda de acciones y contactos con diferentes representantes de la industria turística mundial. Así, por ejemplo, la delegación torremolinense mantendrá encuentros con representantes de Expedia Group, segundo mayor grupo de reservas online a nivel global o con TUI Group, el grupo turístico más integrado del mundo que ofrece una amplia gama de servicios de viajes y ocio a nivel global, abarcando toda la cadena de valor del turismo.

Además, los representantes del municipio mantendrán igualmente encuentros con diferentes cadenas hoteleras con establecimientos en Torremolinos con el objetivo de crear sinergias comunes y promoción en coordinación con el destino. Es el caso de Palm Beach, Grupo Pierre & Vacances, Soho Hoteles o Sandos. Otra cita destacada será el encuentro con el Cónsul General del Reino Unido en Barcelona, Lloyd Millen.

De igual modo, en el marco de la World Travel Market hay programada una reunión de la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa (AMT) de la que forma parte Torremolinos.

La World Travel Market de Londres, cita de referencia de la industria turística mundial, contará en esta edición con más de 5.000 expositores de destinos de todo el mundo, más de 45.000 profesionales de esta industria, entre los que incluyen 5.000 compradores preseleccionados, y alrededor de 4.000 expositores en total, sumando hoteles, agencias de viaje y empresas de transporte. Una feria que ofrece valiosas oportunidades de networking y conexiones de negocios.