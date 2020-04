Turismo.- Vox ve "inoportuna y de mal gusto" la campaña 'Ven a Córdoba y deja que cuidemos de ti'

CÓRDOBA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, considera "inoportuna y de mal gusto" la campaña turística 'Ven a Córdoba y deja que cuidemos de ti', que ha lanzado la Delegación de Turismo en plena pandemia del covid-19.

Según ha dicho Badanelli en una nota, "es una metedura de pata, una campaña inoportuna y un mal gesto", a lo que ha añadido que "lanzar una campaña de publicidad, pura y dura, diciendo ven a Córdoba y deja que te cuidemos supone no tener ningún tipo de sensibilidad con las personas que están falleciendo en el país".

"En este momento nos cuidan los sanitarios, hay gente muy mala y desde luego hay muy poca gente que esté pensando planificar un viaje", ha explicado Badanelli.

Desde el grupo municipal de Vox consideran que "esta campaña supondrá un dinero tirado a la basura que solo puede responder a los intereses de algunos".

La portavoz municipal de Vox se ha mostrado en contra de esta campaña, "tanto en el tiempo en el que se ha puesto en marcha, como en el mensaje de la misma". "Es inoportuna y de mal gusto, tanto la campaña como el eslogan con la que en este momento está cayendo", ha apostillado.

Además, desde Vox creen que "es precipitado lanzar este tipo de campaña cuando no sabemos cuándo se va a poder hacer algo, ni se sabe cuándo se va a abrir la Mezquita-Catedral, ni los patios, como para llamar a la gente a que venga a Córdoba".

Igualmente, la edil ha dudado que "esta campaña tenga el apoyo del alcalde". "No entendemos por qué la Delegación de Turismo saca esto, no me suena a mí que el PP esté en esta línea de trabajo", ha opinado.