La UCO impulsa el proyecto 'Subbética by Tourscope' para diagnosticar la imagen turística de esta comarca cordobesa

LUCENA (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

Este martes, en un acto celebrado en la Casa de los Mora de Lucena (Córdoba), se ha presentado oficialmente el proyecto 'Subbética by Tourscope', una iniciativa impulsada por la Universidad de Córdoba (UCO) en el marco del XI Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia.

Según ha informado la UCO en una nota, el proyecto, liderado por el profesor José María Castellano y la profesora María del Carmen Balbuena, tiene como objetivo principal desarrollar un recurso-diagnóstico de referencia que sirva de apoyo en la planificación turística de la comarca de la Subbética cordobesa.

La singularidad de 'Subbética by Tourscope' radica en su metodología, basada en el análisis cualitativo multilingüe de material turístico promocional a nivel estatal, autonómico, provincial, comarcal y municipal. Este enfoque permite obtener datos lingüísticos y no lingüísticos que revelan cómo se proyecta la imagen de la Subbética, sus municipios, territorio y patrimonio como destinos turísticos para el mercado interior y exterior.

El proyecto es el primer resultado del laboratorio 'TranslatourLab' sobre traducción turística, adscrito al Grupo de Investigación HUM-947 'Texto, Ciencia y Traducción' de la Universidad de Córdoba, y cuenta con el apoyo del Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo (Iatur).

'Subbética by Tourscope' cuenta con investigadores de prestigiosas instituciones, como la Universidad de Valencia, la Universidad de Alicante, la Universidad de Málaga y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), consolidando así un enfoque interdisciplinar y colaborativo.

Además, ha obtenido la calificación más alta en su categoría y ha logrado el compromiso de entidades clave como el Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética, la Cooperativa de Almazaras de la Subbética (con sede en Carcabuey) y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, que actuarán como stakeholders en la transferencia de los resultados.

El evento de presentación ha contado con la asistencia de la vicerrectora de Innovación y Transferencia de la Universidad de Córdoba, Lourdes Arce, y la directora del Centro de Desarrollo Universitario de Lucena, Maribel Rodríguez. Esta última entidad ha sido fundamental para consolidar el posicionamiento de la Universidad de Córdoba en la comarca, además de brindar apoyo logístico para la puesta en marcha del proyecto.

'Subbética by Tourscope' se perfila como un proyecto innovador que no solo aportará datos valiosos para la planificación turística, sino que también fomentará la colaboración entre instituciones, empresas y la mancomunidad. Los resultados obtenidos se transferirán a los actores implicados en primer lugar, así como a la sociedad en última instancia, con el fin de optimizar la promoción y gestión del turismo en la comarca Subbética.