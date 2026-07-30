Las viviendas turísticas prevén un 68% de ocupación en la provincia de Málaga en agosto

Archivo - Apartamento turístico en Málaga capital. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La previsión de las viviendas turísticas en Málaga para el próximo mes de agosto es "positiva" tanto en ocupación como en rentabilidad, según la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (Avvapro), que señala un impulso debido a las reservas de última hora, con niveles ya por encima del 60% en la capital y del 68% en la provincia.

En paralelo, el ADR se sitúa en torno a 260 euros en la capital y 210 euros en la provincia malagueña, lo que "confirma la fortaleza económica del mercado y la capacidad del alojamiento turístico para adaptarse a las preferencias de los visitantes", han destacado desde esta asociación a través de una nota.

Asimismo, la Avvapro ha valora la ocupación durante el mes de julio en la provincia de Málaga, que confirma "la capacidad del sector de las viviendas turísticas para seguir aportando valor a este destino estratégico de Andalucía".

Según han manifestado, los datos "reflejan un escenario de solidez en la capital y de estabilidad en esta provincia, con una mejora de la ocupación y de las tarifas que evidencia la consolidación de un turismo diversificado, de calidad y con una demanda cada vez más equilibrada entre ciudad, costa e interior".

En Málaga ciudad, la subida de la ocupación hasta el 83%, un 5% superior a 2025, y el ADR hasta 189 euros, similar al año pasado, "muestran la fortaleza de una oferta que responde a un visitante que busca flexibilidad, autenticidad y una experiencia adaptada a sus necesidades", han indicado.

En plena temporada alta, este comportamiento "confirma que las viviendas turísticas complementan de forma eficaz al resto de la oferta alojativa y contribuyen a repartir mejor los flujos turísticos, favoreciendo la actividad económica en barrios, comercios, restauración y servicios".

En la provincia, el mantenimiento de niveles de ocupación en torno al 65%, junto con un ADR que supera en torno a un 13% al registrado en 2025, pone de relieve para este colectivo "el papel tractor del alojamiento turístico en la dinamización del interior y del litoral".

"Las viviendas turísticas ayudan a descentralizar la actividad, a impulsar estancias más largas y a fortalecer un modelo turístico más equilibrado, que beneficia tanto a pequeños municipios como a zonas consolidadas de la Costa del Sol y de interior", ha señalado a través del comunicado.

Desde Avvapro han subrayado que la evolución de julio confirma una mejora respecto al año pasado, con mayores niveles de ocupación y tarifas más sólidas". "Estos resultados se traducen en empleo directo e indirecto, en actividad para proveedores locales y en una mayor capacidad de generación de riqueza en el territorio", ha asegurado el presidente de esta asociación, Juan Cubo.

Además, Cubo ha añadido que "el sector de las viviendas turísticas se ha consolidado como un agente clave para la competitividad del destino, no solo por su contribución a la ocupación, sino también por su capacidad para atraer nuevos perfiles de viajero y ampliar la base económica del turismo malagueño".

PERFIL Y ORIGEN DEL TURISTA

El perfil del turista que elige una vivienda vacacional sigue siendo, en su mayoría, familiar: abuelos, hijos y nietos; padres con sus hijos, o parejas de amigos con hijos, que buscan espacios amplios y zonas comunes para compartir su estancia.

En cuanto al origen, el turismo nacional se sitúa en primer lugar y mejora respecto al año anterior. Le sigue, como es habitual en Málaga, el británico. En tercer lugar, se sitúa el visitante alemán, que adelanta a Países Bajos, actualmente en cuarta posición.

Para Avvapro, estos datos "evidencian la importancia de seguir avanzando hacia un modelo turístico diversificado, sostenible y de calidad, en el que convivan distintas tipologías de alojamiento, comprometidas con la calidad y la convivencia, y en el que las viviendas turísticas sigan desempeñando un papel esencial como motor económico de la capital y la provincia".