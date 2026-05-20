Abierta la convocatoria para la séptima edición del Premio UNIA Digital a la Investigación hasta el 30 de mayo

Archivo - Programación de unos cursos de la UNIA. - Lucía Salguero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha publicado la convocatoria para la presentación de trabajos que opten al Premio UNIA Digital a la Investigación, estando el plazo de presentación de solicitudes abierto hasta el 30 de mayo de 2026.

En esta séptima edición se han establecido dos modalidades, Transformación digital de la Sociedad en los ámbitos de las Ciencias y de las Ingenierías y Transformación digital de la Sociedad en los ámbitos de las Ciencias Sociales, Jurídicas, Artes y Humanidades, según ha emitido la institución académica en una nota.

En concreto, el Premio UNIA Digital a la Investigación tiene como objetivo reconocer "la investigación desarrollada a partir de tesis doctorales en el campo de la transformación digital de la sociedad, que hayan sido defendidas dentro de los programas de doctorado de las universidades y centros de investigación andaluces en los dos años anteriores a la fecha de esta convocatoria y hayan generado publicaciones científicas relevantes". Además, el objetivo es dar visibilidad a los jóvenes investigadores.

Por ello, se ha dotado con una cuantía máxima de 10.000 euros (impuestos incluidos); es decir, 5.000 euros cada modalidad. Y podrá concederse, a criterio de la Comisión de Evaluación, un accésit en cada modalidad sin dotación económica para reconocer los trabajos finalistas de mayor calidad.

Asimismo, la UNIA invitará a los premiados a organizar y dirigir un encuentro científico internacional, de acuerdo con su normativa, relacionado con la temática en la que ha recibido el Premio, durante 2027, y a recibir este galardón en un acto específico, o bien en el de apertura de curso inmediatamente posterior a la concesión del mismo.

Al hilo, podrán optar al Premio UNIA Digital a la Investigación los autores de tesis doctorales que hayan desarrollado la tesis dentro de un Programa de Doctorado cursado en alguna de las universidades o centros de investigación de Andalucía; haya defendido el trabajo dentro de los dos años anteriores a la fecha de esta convocatoria, obteniendo la máxima calificación y que la temática del trabajo presentado se ajuste a la establecida en esta Convocatoria.

La publicación de los actos de trámite relativos a la presente convocatoria, incluyendo los listados de personas admitidas o excluidas y beneficiarias, se realizará en el Tablón Oficial de la UNIA, el cual puede consultarse a través de 'https://www.unia.es/la-unia/tounia'.