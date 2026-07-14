Alfonso Losa presenta en La Rábida (Huelva) su proyecto 'Exento' en la programación cultural de la UNIA

Foto de la actuación del bailaor Alfonso Losa, junto al cantaor Ismael "El Bola" yel guitarrista Francisca Vinuesa - EUROPA PRESS

LA RÁBIDA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El 'bailaor' y coreógrafo Alfonso Losa, considerado uno de las figuras más destacadas dentro de la escuela de baile flamenco en Madrid, ha mostrado este lunes su proyecto más reciente en la programación de 'Cultura Abierta La Rábida' de la Universidad Internacional de Andalucía en la sede rabideña, en Palos de la Frontera (Huelva).

Bajo los acordes de su guitarrista, Francisco Vinuesa, ha comenzado el espectáculo de una programación que vuelve a reunir la máxima capacidad de asientos con una propuesta "completamente diferente" a lo visto hasta ahora en La Rábida, situado en Palos de la Frontera (Huelva).

Tras una presentación de Vinuesa, ha aparecido la voz de Ismael 'El Bola' para acompañar esos acordes y dotarlo de un sentido que aún estaba incompleto sin la presencia del verdadero protagonista de la programación, el bailaor Alfonso Losa. Aún así, 'El Bola' y Vinuesa saben como ganarse a la gente, con una actuación ovacionada por un público atraído por este dúo desde el comienzo.

Sobre las tablas, Losa transmite una combinación de estilo y libertad con un zapateado que "convive con el cante y la guitarra como si una historia estuvieran contando". Y es que, quien presencia una actuación suya entiende por qué la crítica lo ha definido como "el más clásico de los contemporáneos y el más contemporáneo de los clásicos".

Con el cierre del primer acto, aparece Antonio Núñez "El Pulga" para acompañar la guitarra de Vinuesa con un 'quejío' que ha desatado los aplausos de un público que ha abrazado la propuesta que presenta la UNIA en su programación cultural.

Tras consumir pasada la hora de actuación, Losa con un taconeo final ha cerrado su espectáculo que ha conseguido levantar al público de sus asientos y sostener una ovación que ha durado minutos.

ALFONSO LOSA, UN BAILAOR GENERACIONAL

El artista madrileño es reconocido por "combinar el respeto con la tradición" con una propuesta artística innovadora y un gran "virtuosismo técnico", como han destacado aquellos críticos que conocen la trayectoria del bailaor.

Si hablamos de los logros de Alfonso Losa, no solo hay que ver los premios obtenidos, sino también la influencia que ha alcanzado dentro del flamenco contemporáneo, considerado uno de los bailaores "más importantes" de su generación y un referente de la escuela madrileña.

Aún así, entre sus principales logros destacan el premio 'El Desplante' del 2008 en el 'Concurso Internacional del Cante de las Minas de La Unión', considerado el reconocimiento más prestigioso para un bailaor en el ámbito competitivo del flamenco; el 'Premio Nacional de Baile El Güito' por Soleá' en el año 2007; el premio al 'Mejor Bailarín del Certamen Coreográfico de Danza Española y Flamenco de Madrid': y el premio de la 'Crítica del Festival de Jerez' en el año 2022 por el espectáculo 'Flamenco: Espacio Creativo'.

Alfonso Losa ha atraído la mirada de artistas de talla mundial como Yerai Cortés, quien lo ha acompañado en actuaciones y proyectos puntuales, así como con artistas de la talla de Tomatito, Gerardo Núñez, Niño Josele o Enrique de Melchor.

CULTURA ABIERTA LA RÁBIDA

De forma paralela a la programación docente, la UNIA desarrolla una nueva edición de su ciclo de actividades culturales, concebido como "un espacio abierto al diálogo, la creación y la convivencia entre profesorado, alumnado y público general, a través de propuestas artísticas y escénicas de diversa naturaleza", como ha comunicado la propia entidad universitaria.

Las actividades culturales de la edición de 2026 cubren los días de los cursos de verano desde el 7 al 23 de julio en el patio trasero de la residencia universitaria de la sede de La Rábida, situada en Palos de la Frontera (Huelva).

Durante esta semana, la UNIA prepara una programación protagonizada por Alfonso Laso el 13 de julio, 'The International Classic Jazz All Stars' el 15 de julio y 'La Verbenera' el 16 de julio.