Alumnado de los cursos de verano de UNIA en Málaga destaca el salto del laboratorio y aulas a la realidad profesional

Anna Sánchez y Francesc Marc Esteve, de la Universitat Jaume I y ponentes del encuentro 'TecnologIA educativa: tendencias e innovaciones para la formación' de la UNIA en la Sede Tecnológica de Málaga. - UNIA

MÁLAGA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alumnado que ha pasado por los Cursos de Verano de la Universidad de Internacional de Andalucía (UNIA) en la Sede Tecnológica de Málaga, procedente de diversas disciplinas académicas, han coincidido en destacar el valor de una formación "que rompe las fronteras de la docencia tradicional y los conecta de forma directa con los líderes científicos y empresariales que operan sobre el terreno".

Así lo han señalado desde la UNIA a través de una nota, en la que han manifestado que esta formación "se consolida un año más como un espacio clave para el aprendizaje experiencial, dinámico y pegado a la vanguardia de la investigación y el sector profesional".

En el caso de Belén Rodríguez, graduada en Farmacia que ha asistido en el encuentro 'Adquisición y diseminación de resistencia a los antibióticos. Del ecosistema natural al microbioma humano: situación y retos actuales', ha señalado que tras realizar su Trabajo de Fin de Grado (TFG) en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS), descubrió el impacto de las bacterias en la comunidad científica y ambiental, lo que la llevó a matricularse en la UNIA.

Para Rodríguez, poder debatir cara a cara con investigadores a la cabeza de proyectos europeos supone una inyección clave para su futuro. "Me ha permitido integrarme en un ambiente científico al que los estudiantes no solemos estar acostumbrados inmediatamente después de salir de la carrera", ha explicado.

Asimismo, ha señalado que la aportación de la UNIA ha sido "muy enriquecedora" y "una excelente forma de llevar las investigaciones fuera del laboratorio, permitiéndonos conocernos entre nosotros y ver qué están haciendo otros investigadores fuera de nuestros márgenes habituales".

Por su parte, Pablo García opta por el ámbito de la tecnología inteligente en las aulas a través del encuentro 'TecnologIA educativa: tendencias e innovaciones para la formación'. Impulsado por sus docentes de la Universidad de Málaga (UMA), el alumno subraya el impacto de descubrir herramientas de vanguardia como NotebookLM para programar asistentes que faciliten las tareas docentes, "aunque, por supuesto, sin llegar a sustituirnos".

En este sentido, resalta que el paso por la UNIA le ha permitido profundizar en debates "urgentes" como la gestión de la honestidad académica en la era digital. "Pienso que todo este tema se tiene que regularizar, pero sobre todo es fundamental informarnos sobre algo que ya tenemos tan presente", ha afirmado.

Igualmente, ha destacado el valor de aprender de docentes en la frontera del conocimiento: "Es importante ser consciente de que la educación va de la mano con el aprendizaje continuo".

La conexión directa con la actividad económica y las infraestructuras de la región marca otra de las grandes vertientes de la programación estival. Lara Leguina, alumna del encuentro 'El puerto de Málaga en 360º', reconoce que la experiencia le ha servido para romper falsos mitos y asombrarse con el volumen logístico de la instalación malagueña.

"Desde la ignorancia de no conocer mucho el puerto, creía que todo era un poco más fácil, pero tienen unas grandes instalaciones; me sorprendió que hubiera tantísimos coches; no sabía que había tanta importación y exportación de vehículos aquí", ha admitido Leguina, cuya trayectoria se orienta a la logística, agradece el enfoque multidisciplinar de un encuentro donde ha compartido espacio con perfiles de la arquitectura y la gestión institucional.

Al abordar el impacto del turismo, ha confesado haber cambiado su visión respecto a la convivencia entre los cruceros y la ciudad: "Nos han enseñado cifras que demuestran que gastan dinero y que es bueno para la ciudad tenerlos".

Para ella, la experiencia se resume en la palabra "abierta", pues considera que "el puerto hace que Málaga sea una ciudad más abierta, tanto comercialmente para crear más empresas y crecer, como al turismo, que es nuestra clave".

Con estos testimonios, han señalado que la UNIA "vuelve a evidenciar el éxito de un modelo de cursos estivales concebido no sólo para transmitir conocimientos teóricos, sino para tejer redes humanas, incentivar la mirada crítica y propiciar un relevo generacional de calidad en la ciencia, la educación y la empresa andaluza".