El Antiguo Cuartel de Sementales de Baeza acoge este martes el encuentro '10 Mujeres que pusieron a bailar al mundo'

BAEZA (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

El patio del Antiguo Cuartel de Sementales de Baeza (Jaén acoge este martes el encuentro '10 Mujeres que pusieron a bailar al mundo'. Incluido en el ciclo de encuentros 'La duda metódica', llega en el marco de la de la Escuela de Danza que está celebrando en la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

La cita, prevista a las 13,30 horas, contará con Mercedes L. Caballero, autora del libro '10 mujeres que pusieron a bailar al mundo', y la productora y gestora cultural Jemima Cano.

Se trata de una obra para todos los públicos, ilustrada por Bea Aparicio, que narra las historias de diez mujeres que revolucionaron la danza, como Isadora Duncan, Martha Graham o Pina Bausch, según ha informado este lunes la UNIA.

La publicación busca inspirar a los lectores con la pasión y la imaginación de estas creadoras. 'La duda metódica' es un ciclo de encuentros organizado por la Agencia Andaluza de las Instituciones Culturales, a través del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y la Música (Iaaem), para reflexionar en torno a las artes en vivo.

El encuentro de este martes, dentro de la programación cultural UNIAdanzaBaeza, cierra la segunda edición de 'La duda metódica'. En él, Mercedes L. Caballero, y Jemima Cano pondrán en el centro de la creación y la danza a las mujeres a partir de este libro que, según ellas mismas afirman, es "una herramienta para la mediación artística tan divertida como delicada".

Mercedes L. Caballero es periodista especializada en danza desde hace 20 años, colabora actualmente con 'El País' y la revista 'Godot'. Es autora del blog Unblogdedanza.es y de varias publicaciones sobre esta disciplina. También imparte talleres dirigidos tanto al público general como en torno al periodismo cultural.

Su enfoque entiende la danza como un acto comunicativo compartido entre artistas, público y medios. Su obra '10 mujeres que pusieron a bailar al mundo' está orientada a infancia y juventud, con vocación pedagógica y divulgativa.

Jemima Cano es productora y gestora cultural especializada en danza. Reside en Bilbao desde 2012, donde coordina el Espacio Punto de Fuga y produce para la compañía de Eva Guerrero. Desde allí impulsa publicaciones, proyectos de mediación y libros como el citado. Concibe la danza como un arte que debe acercarse a contextos diversos, trabajando en su difusión de manera comprometida y transversal.

La segunda edición de 'La duda metódica' comenzó el pasado 29 de mayo y ha contado con ocho encuentros en torno a los distintos aspectos de la creación artística, protagonizados por profesionales de todos los campos de las artes escénicas.

Las conversaciones han contado con la colaboración de distintos programas y festivales andaluces como son Circada en Sevilla, Sierra de Sones, en Torres (Jaén); Vildanza en Vilches (Jaén), y el seminario internacional de mediación artística De qué va esto', en Málaga, junto al encuentro que se celebra este martes en la UNIA.