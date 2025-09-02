La artista María Cañas destaca que la "gran mentira" del cine "permite comprender una gran verdad: a nosotros"

BAEZA (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

La artista y licenciada en Bellas Arte María Cañas ha afirmado que la "gran mentira" del cine, con su montaje y artificios, "permite comprender una gran verdad: a nosotros".

Así lo ha indicado en una entrevista a Europa Press en Baeza (Jaén) donde ha participado como ponentes en el encuentro 'El cine por dentro: La verdad de la mentira', enmarcado en los Cursos de Verano de la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

Cañas ha impartido la ponencia 'La vida es un fake' que trata la "magia del cine", de mostrar la "gran mentira" con el montaje y el artificio que conlleva. "Nos permite comprender una gran verdad, a nosotros", ha subrayado.

Según ha explicado, ha querido enfocar su intervención desde el juego popular del cine, el metraje, el audiovisual de Internet y la parte experimental como el vídeoarte, la vídeo guerrilla y el cine marginal fuera de la industria.

"Estamos en ese mundo que nos activa, nos alegra la vida y nos hace más críticos, a la vez que estamos vendiendo nuestras almas y cuerpos a Meta, nos están robando las almas", ha considerado.

Cañas ha señalado que "el arte da fuerzas para vivir, genera endorfinas para superar los problemas de la vida" y ha recordado cómo a raíz de una infancia complicada, comenzó a refugiarse en él. "Yo quería ser pintora, pero pintaba muy mal la verdad, mal porque no tenía estilo", ha confesado.

Después comenzó la carrera de Comunicación Audiovisual, pero la dejó porque "los primeros años no estudiaba cine, eran asignaturas genéricas". Y acabó licenciándose en Bellas artes. Ha apuntado que entonces surgieron los equipos domésticos que permitían tener una edición casera y digital, por lo que conoció de cerca el mundo del audiovisual con la exposición de montaje y cine de apropiación de Jenny Monnet.

"Vi de cerca lo fácil que era contar historias, una buena mujer en su casa con un programa de ordenador, remezclando, resignificando y volviendo críticos o más libres material de archivo. Ahí empezó todo --de forma autodidacta-- hace más de 30 años", ha señalado. No obstante, tenía el "complejo" de no haber estudiado cine y cursó un máster en Postproducción Digital.

Cañas, que ha sido distinguida en festivales como los de Sevilla, Márgenes o Alcances', ha considerado que los premios están bien, pero que son un reconocimiento que no pagan las facturas, punto en el que ha aludido al "precariado cultural en España"

"El más importante que me dieron fue el Premio Iniciarte a la Actividad Artística que estaba muy bien remunerado y gracias a eso pude dedicarme profesionalmente a eso", ha declarado. Sin embargo, ha subrayado que "del arte es complicado vivir" y se dedica "más a la mediación y a la enseñanza".

Cañas ha indicado también que "nunca ha estado en grandes festivales porque el humor que organiza la rabia y sirve para cuestionar y sospechar de todo el paisaje audiovisual no tiene cabida en esos sitios tan chic".

Finalmente, ha querido mandar un mensaje de ánimo a todo el que quiera adentrarse en el mundo: "Que sea libre, que se busque la vida, un trabajo que no le robe mucho tiempo y vida y que con eso tenga una tranquilidad que no anule su creatividad y pueda dedicarse a esto".

Ha matizado, no obstante, que se ha arrepentido de "trabajar gratis" muchas veces, lo que ha calificado como "un cáncer para la profesión". "Cuando a veces dices que no a este tipo de trabajos no remunerados, hay 20 detrás que dicen que sí y eso pasa porque no se reconoce la labor", ha lamentado.

A pesar de ello y aunque "está quemada después de tantos años" con una actividad que también ha tenido efectos en su visión, ha admitido que va a continuar. "Voy a seguir porque me va la marcha, porque esto es una droga", ha asegurado Cañas.