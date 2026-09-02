Avelina Prat valora en la UNIA el "buen momento" del cine de autor, con una apertura hacia propuestas singulares

La directora y guionista Avelina Prat. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

La cineasta Avelina Prat ha expresado su optimismo respecto al cine de autor e independiente, con una clara apertura hacia propuestas singulares, pese a que aspectos como "la pausa y la contemplación siempre han tenido poco sitio" en la gran pantalla comercial.

"El cine de autor está en muy buen momento, se están contando historias muy diferentes y de gran calidad. Aunque no sea mayoritario, siempre va a tener cabida", ha destacado en la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en Baeza (Jaén).

Ponente en el encuentro 'El cine por dentro', enmarcado en los Cursos de Verano, Prat ha defendido que la autenticidad y la mirada personal han constituido el principal elemento diferenciador para las nuevas generaciones de creadores, en una industria audiovisual altamente competitiva, según ha informado en una nota la UNIA.

Asimismo, la directora de 'Una quinta portuguesa' ha analizado los engranajes de la creación cinematográfica, el momento que atraviesa el cine independiente y el complejo reto que supone traducir emociones abstractas al lenguaje audiovisual.

También ha recomendado a los nuevos creadores y el alumnado del encuentro que busca articular una voz propia, no perder su "esencia". "Aconsejaría básicamente que fueran ellos mismos, porque al principio no vamos a conseguir ser los mejores directores. Lo único que podemos aportar como guionistas, directores o autores es nuestra mirada, que es lo que nos diferencia de los demás", ha subrayado.

Respecto a la metodología de trabajo en la dirección, ha detallado las dificultades a las que se enfrentan quienes abordan su primer proyecto. A su juicio, el error más común es "no valorar la magnitud de todo lo que hace falta para desarrollar una idea, contarla en imágenes y materializar la puesta en escena".

En este sentido, la realizadora ha profundizado en el aprendizaje práctico que implica la creación del guion. "El lenguaje del cine te limita bastante desde la propia escritura. A diferencia de otros lenguajes como la literatura, donde puedes explicar una sensación, en el cine todo lo que quieres transmitir tiene que ser a través de diálogos y de acciones", ha comentado.

Por otro lado, Prat ha reflexionado sobre cómo gestionar las exigencias del rodaje sin perder "el alma de la historia". En este sentido, ha indicado que, a pesar de los imprevistos y renuncias que acontecen en la producción, el objetivo primordial es que "la película resultante sea fiel o mantenga el espíritu de la idea inicial".