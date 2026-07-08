'El Bar nuestro de cada día' inaugura el itinerario cultural de la UNIA en La Rábida (Huelva) con un "entierro canalla"

Obra teatral de 'El Bar nuestro de cada día' realizado en los cursos de verano de la UNIA - EUROPA PRESS

LA RÁBIDA (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

La primera noche de los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en la sede de La Rábida, situado en Palos de la Frontera (Huelva), ha finalizado con un espectáculo de teatro musical que inaugura la programación 'Cultura Abierta La Rábida', y ha tenido como protagonista al espectáculo 'Bar nuestro de cada día' con un "entierro canallesco" a un protagonista que ha sido despedido del bar de su vida con "una última copa".

La compañía 'Chipi La Canalla' ha inaugurado este martes la programación con un espectáculo de teatro musical que convierte el escenario en una taberna donde conviven la vida, la muerte y la celebración. A través del humor, la música en directo y el relato coral, la obra propone una reflexión vitalista sobre la pérdida y la memoria desde una perspectiva emocional y festiva, ha explicado la entidad universitaria en una nota de prensa.

'El Bar nuestro de cada día' es una obra que ha recibido múltiples premios del mundo del teatro, siendo el 'Premio al Mejor Espectáculo', 'Premio a la mejor interpretación individual' y el 'Premio a la Mejor Música' de la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía, comúnmente conocido comos los 'Premios Lorca', sus galardones más importantes.

Esta primera propuesta ha causado interés por el público de la Internacional de Andalucía que no ha dejado ningún asiento sin ocupar y ha recibido una gran recepción por espectadores de todas las edades que han disfrutado de una noche con un espectáculo 'canalla' proporcionado por la compañía de Algeciras.

Desde el principio del espectáculo con sus cantos en un "latín inventado", simulando aquellos cantes religiosos, ha desatado la risa de un público que ha aceptado la propuesta de este "entierro" y se ha puesto en pie para despedir a Malandro "como él lo habría querido", recita el estribillo de su primera composición musical.

"Y por los bares del sur, en el mar de cada vaso, yo me pongo a naufragar" canta este peculiar camarero con sones de jazz y letras 'canallescas' con un estilo característico del flamenco para recordar la vida de un 'Malandro', que sin estar presente ha sido el protagonista de esta obra teatral, como ha recitado Antonio Romera 'Chipi' con frases o historias que han calado en el público.

La reflexión final de esta obra teatral, que en un ambiente disternido y humorístico, ha sabido sacar la risa del público y poner a pensar a un público que debería pensar en "la sociedad del estar bien, en vez de la del bienestar", como ha expresado el artista algecireño.

La programación diaria de 'Cultura Abierta La Rábida' acompañará a los cursos de verano de la UNIA durante su estancia en el municipio onubense hasta el 23 de julio, y se expandirá hasta los cursos que se realizan en Baeza desde el 18 de agosto al 4 de septiembre.