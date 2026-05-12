El Campeonato Universitario de Ajedrez reúne a 80 jugadores en la Sede Antonio Machado de la UNIA, en Baeza (Jaén)

Pruebas del Campeonato Universitario de Ajedrez. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

El Campeonato Universitario de Ajedrez de los Campeonatos de España Universitarios (CEU) 2026 reúne esta semana a 80 jugadores en la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ubicada en el municipio jiennense de Baeza.

Este torneo, que se celebra hasta el 14 de mayo, se celebra en las instalaciones municipales del Antiguo Cuartel de Sementales y en la citada sede. La competición es mixta y los equipos tienen un máximo de seis integrantes, según ha informado este martes en una nota la UNIA.

El comité organizador está formado por Jordi Joan Mercadé, de la Universidad de Granada, como presidente, y cuenta como delegado con Valero Blasco, del Comité Español de Deporte Universitario (CEDU), y Ramón García, como asesor técnico del CEDU.

Durante tres jornadas, los 80 jugadores, que representan a 26 universidades y de los cuales 20 son titulados internacionales, competirán en dos modalidades: competición a ritmo rápido, estos martes y miércoles, y competición a ritmo relámpago, el jueves.

Este último día tendrá lugar la clausura y la entrega de premios, para los que se han establecido tres tipos: medallas para los tres primeros clasificados de cada competición; medalla a la mejor clasificada femenina (acumulativa), en el campeonato participan 16 jugadoras, y trofeos para las tres mejores universidades por equipos.

PROPUESTA CONJUNTA

La propuesta conjunta de las diez universidades públicas de Andalucía para organizar los Campeonatos de España Universitarios 2026 fue presentada durante las Jornadas Nacionales de Deporte Universitario, en noviembre de 2025. Al mes siguiente, el Consejo Superior de Deportes (CSD) adjudicó su celebración a la comunidad andaluza.

La candidatura se integra en el programa Road to Granada 2030, impulsado por la UGR como marco de preparación institucional para los European Universities Games que la institución y la ciudad acogerán en 2030.

Entre los principales retos asumidos por las universidades andaluzas destaca la organización de las 32 modalidades deportivas que integran el calendario oficial de los CEUS. Esto incluye surf y natación, también, en sus competiciones adaptadas para deportistas paralímpicos.

El reparto de modalidades entre las universidades es el siguiente: Universidad de Almería, orientación y esgrima; Universidad de Cádiz, surf/para surf, vela y vóley playa; Universidad de Córdoba, carreras por montaña y golf; Universidad de Granada, 14 modalidades y una estimación superior a 4.000 participantes: hípica, natación/natación adaptada, bádminton, rugby 7, kárate, lucha, judo, taekwondo, fútbol, fútbol sala, baloncesto, baloncesto 3x3, balonmano y voleibol;

En el caso de la Universidad de Huelva, alberga tiro con arco; Universidad de Jaén, campo a través, tenis de mesa y atletismo; Universidad de Málaga, escalada y pádel; Universidad Pablo de Olavide, halterofilia y triatlón; Universidad de Sevilla, tenis y remo, y la UNIA, el ya citado campeonato de ajedrez que está en disputa.

Las universidades andaluzas han contado con el apoyo de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta, a través de su Secretaría General para el Deporte, tanto en la preparación de la candidatura como en la organización de los propios campeonatos.