Catedrático defiende aplicar el blockchain al sector oleícola y admite dificultades para "avanzar" en tecnología

El catedrático de la Universidad de Jaén (UJA) y editor jefe de la revista international ‘Journal of Computational Intelligence Systemsen’, Luis Martínez. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de la Universidad de Jaén (UJA) y editor jefe de la revista international 'Journal of Computational Intelligence Systemsen', Luis Martínez, ha defendido este lunes la potencialidad de la aplicación de las tecnologías 'blockchain' en el sector oleícola, al mismo tiempo que ha admitido las dificultades de este mercado para "avanzar deprisa en tecnología".

Martínez dirige el curso 'Blockchain y tecnología DLT: oportunidades para el sector oleícola' que la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha iniciado este lunes en su sede jiennense Antonio Machado de Baeza.

En declaraciones a Europa Press, el experto ha explicado que la aplicación de estas tecnologías se vería reflejada en una importante mejora de "distintos procesos", tales como la trazabilidad, la reducción de costes o de intermediarios.

No obstante, Martínez ha reconocido que uno de los problemas en el avance de estas técnicas en el sector oleícola está relacionado con "el tiempo que se puede tardar para alcanzar los objetivos deseables", pues "hay que convencer al sector para mejorar en temas de tecnología". Esta postura se entiende, ya que este "se ha enfrentado a distintos procesos de digitalización que han sido fallidos".

Además, el director del curso ha sostenido que estas tecnologías son "relativamente modernas y recientes", algo que "aún genera desconfianza no solo en este sector".

Por otra parte, el experto también ha mencionado el marco regulatorio, el cual, "inicialmente, no sería un gran problema", aunque habría que estudiar "si es necesario algún cambio en la legislación para implementar el blockchain".

Respecto a las principales ventajas del 'blockchain' y la tecnología DLT aplicados al sector del aceite, Martínez ha explicado que la mejora de los procesos de trazabilidad supondría una mayor transparencia de cara al usuario, que podría "acceder a la información correcta, íntegra y no modificable sobre el aceite que está tomando".

Por su parte, la aplicación de esta "tecnología disruptiva que está cambiando sectores de manera dramática" también conllevaría la reducción de intermediarios y, por ende, de costes. "Un mercado basado en tecnologías blockchain no necesita tener intermediarios", no obstante, "el marco regulatorio no lo permite", ha indicado Martínez.

Finalmente, otro de los beneficios estaría relacionado con la integración de contratos inteligentes que mejorarían los intercambios de productos entre cooperativas, así como la posibilidad de tokenizar -proteger datos sensibles en interacciones digitales- el aceite de oliva "como una commodity" o "crear criptomonedas para el sector".

Ante la rápida implantación de ciertas tecnologías en los diferentes mercados, el experto ha señalado la necesidad de regularlas "para que no generen problemas inicialmente no previstos", como ha ocurrido con la filtración de datos en las redes sociales, pues "la tecnología debe cumplir una serie de normas" y "no se puede dejar que se haga cualquier cosa".

Precisamente por esto, el director ha resaltado que este curso pretende formar a los alumnos para evitar "problemas de fraude o frustraciones" derivadas de la implantación de estas tecnologías. Para lo que es vital que "se conozcan y entiendan" y así poder comprobar si "se pueden o no aplicar" en determinados casos.