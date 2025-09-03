La cineasta Celia Rico destaca en la UNIA el poder de los "gestos mínimos" en la construcción de relatos universales

La directora de cine Celia Rico en la Sede Antonio Machado de la UNIA. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 3 (EUROPA PRESS)

La cineasta sevillana Celia Rico Rico ha destacado el poder de los "gestos mínimos" para la construcción de relatos universales, al tiempo que ha considerado que la mirada que "marca es la primera", la que "viene del contexto familiar". "Esa mirada acompaña a toda la obra creativa", ha asegurado.

Así lo ha indicado en Baeza (Jaén), donde ha participado en el encuentro 'Cine por dentro: La verdad de la mentira', en el marco de los Cursos de Verano que realiza la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en la Sede Antonio Machado.

Rico ha hablado sobre la línea que divide la verdad y la mentira en la creación cinematográfica y el papel clave que juega lo cotidiano en la construcción de relatos audiovisuales, según ha informado este miércoles en una nota la UNIA.

Reconocida por películas como 'Viaje al cuarto de una madre' o 'Los pequeños amores', la directora ha defendido el poder de los "gestos mínimos" para la construcción de relatos universales.

"Me interesa observar la vida diaria, los gestos mínimos, los silencios familiares. Lo doméstico, lo no épico, puede ser profundamente revelador y tener un gran potencial cinematográfico", ha subrayado, a la vez que ha apuntado cómo la atención a los detalles comunes le permite conectar con lo universal.

En su ponencia 'Voy a mentar lo que sucedió', inspirada en una cita de la escritora Clarice Lispector, ha detallado que su proceso creativo parte de una acumulación de recuerdos, frases, imágenes o lecturas que conforman una suerte de "mapa emocional". "Ese archivo emocional se va depurando hasta convertirse en una narración más minimalista, capaz de conmover desde la sencillez", ha explicado.

También ha resaltado la importancia de la infancia y los vínculos familiares como elementos que "marcan de manera indeleble la sensibilidad artística". "La mirada que nos marca es la primera, la que nos viene del contexto familiar. Esa mirada acompaña a toda la obra creativa", ha afirmado Rico.

En su opinión, el cine no consiste en buscar épicas lejanas, sino en atender lo cercano. En este sentido, ha señalado que "no hay complicación en representar lo cotidiano" y lo que la "rodea ya tiene una potencia que sólo requiere atención y tiempo para emerger".

Ha precisado, además, que su propuesta busca transmitir al público una "ternura transformadora" que sea capaz de suavizar la dureza del día a día. "Me gusta pensar que, al salir de una de mis películas, alguien se lleve un poquito de esa mirada más humana, más habitable, sin negar las injusticias, pero bajando las defensas que a veces nos hacen demasiado duros", ha finalizado.