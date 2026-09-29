Comienza en la sede de la UNIA en Baeza (Jaén) un encuentro científico internacional sobre la regulación epigenética

Asistentes al encuentro sobre regulación epigenética. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 29 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha comenzado en la Sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén), el encuentro científico internacional 'Regulación epigenética de los comportamientos adquiridos en la salud y la enfermedad'.

Se trata del primer 'workshop' sobre biomedicina de la edición de 2026 y está organizado por Ángel Barco, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Neurociencias CSIC-UMH de Alicante, y Li-Huei Tsai, profesora de neurociencias del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Desde este martes y hasta el jueves, los participantes analizarán la contribución de los mecanismos epigenéticos a la memoria y aprendizaje, así como al desarrollo de enfermedades neurológicas y psiquiátricas, según ha informado la UNIA.

La epigenética se ha consolidado en las últimas décadas como una disciplina esencial para comprender cómo el cerebro adapta su funcionamiento a la experiencia. Procesos como la metilación del ADN o las modificaciones de las histonas pueden regular de forma persistente la actividad de los genes en las neuronas, contribuyendo a fenómenos como la memoria a largo plazo, la respuesta al estrés o las conductas adictivas.

Al mismo tiempo, la alteración de estos mecanismos se ha relacionado con patologías como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Huntington y diferentes trastornos del neurodesarrollo.

Entre los participantes a este encuentro, figuran algunas de las voces más reconocidas en este campo, como su coorganizadora, Li-Huei Tsai, directora durante más de 16 años del Picower Institute for Learning and Memory y una referencia mundial en el estudio de los mecanismos que alteran la memoria y la función cerebral en enfermedades como el alzhéimer y el síndrome de down.

Sus investigaciones combinan genética, epigenómica y neurociencia para comprender por qué determinadas células y circuitos cerebrales son especialmente vulnerables a la enfermedad.

Por su parte, Shelley Berger es catedrática de la Universidad de Pennsylvania y una de las figuras más destacadas de la epigenética. Ha realizado contribuciones fundamentales al conocimiento de cómo la cromatina y las modificaciones de las histonas regulan la actividad de los genes, con implicaciones que abarcan desde el envejecimiento y la neurodegeneración hasta el comportamiento.

Junto a ellas participa, entre otros, Hongjun Song, también de la Universidad de Pennsylvania, cuyo trabajo estudia cómo se generan nuevas neuronas en el cerebro y cómo los mecanismos epigenéticos y epitranscriptómicos contribuyen a regular su función y su alteración en distintas enfermedades. El encuentro combina la presencia de investigadores de reconocido prestigio con científicos emergentes procedentes de nueve países.

Ángel Barco ha explicado que este 'workshop' "representa la continuación y actualización de un encuentro organizado por la UNIA por los mismos coorganizadores catorce años atrás".

"Desde entonces, los avances en transcriptómica, epigenómica y tecnologías de análisis a escala celular han experimentado un desarrollo extraordinario y permiten abordar con una precisión sin precedentes la relación entre regulación génica, actividad neuronal, memoria, y enfermedad mental", ha declarado.

Barco ha dado la bienvenida a los participantes, junto al director de la sede Antonio Machado, José Manuel Castro, y el director del Centro Especializado de Apoyo a la Investigación (CEAI) de la UNIA, Juan Jiménez.

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO

Estos 'workshops', programados por el CEAI-UNIA, tienen como objetivo promover la cooperación internacional y el intercambio científico en el área de la biomedicina, facilitando el intercambio de conocimientos entre los investigadores andaluces y la comunidad científica internacional.

En esta edición se han programado otros dos encuentros. El primero es 'Memoria transcripcional en la salud y la enfermedad', previsto del 20 al 22 de octubre. Está organizado por Irene Hernando-Herraez, del Laboratorio de Epigenética y Dinámica de Células Individuales del IBMB-CSIC, de Barcelona; David Landeira, del Centro de Genómica e Investigación Oncológica (Genyo), de Granada, y Pablo Navarro, del Instituto Pasteur, de París.

El segundo se titula 'Enlaces cruzados ADN-proteína: mecanismos y vínculos con trastornos genéticos raros' y tendrá lugar del 18 al 20 de noviembre. Sus organizadores son Iván V. Rosado, del Centro Andaluz de Biología y Medicina Regenerativa (Cabimer), y Fernando Gómez-Herreros, del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS).