Cultura Abierta en la UNIA ofrece tres espectáculos de danza en la sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén)

Archivo - Palacio de Jabalquinto, sede de la UNIA en Baeza. - FRANCISCO J OLMO/EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ubicada en el municipio jiennense de Baeza, ofrece este martes tres espectáculos de danza.

Enmarcados en la programación de UNIAdanza, con la que continúa Cultura Abierta, se trata de 'Será paisaje/Oler el camino', de Natalia Jiménez; 'Ángel, espacio entre', de Rocío Guzmán, y 'Catártica', de Lula Amir. Están previstos a las 21,30 horas en la pista deportiva de la sede, según ha informado la UNIA.

'Será paisaje/Oler el camino' propondrá "un viaje sensorial sobre el paso de una generación a otra, donde cuerpo, sonido y objetos dialogan para construir un paisaje escénico lleno de evocaciones y significado". Su creadora, Natalia Jiménez, presentará una pieza que conecta danza, tradición y memoria a través del símbolo del botijo como elemento artístico y coreográfico.

'Ángel, espacio entre' planteará "un recorrido íntimo y poético donde la voz y el movimiento se convierten en herramientas de búsqueda y expresión personal". La artista Rocío Guzmán traerá una propuesta que combina danza, música y palabra para explorar la relación entre el cuerpo, la identidad y aquello "que nos conecta con los demás".

Por último, 'Catártica' recorrerá ritmos del hemisferio sur y diferentes lenguajes del movimiento para "crear un espacio colectivo donde la danza se entiende como una forma de conexión, libertad y celebración". Lula Amir y Dj Gual.icho plantearán una experiencia participativa que fusiona taller, música y fiesta en una invitación abierta a bailar y compartir.

Esta programación coincide con la celebración de una nueva edición de la Escuela de Danza de la UNIA e implica su ampliación y fortalecimiento. La propuesta busca conectar el patrimonio histórico y cultural de la ciudad de Baeza con las artes del movimiento, favoreciendo un espacio de encuentro interdisciplinar y abierto a la experimentación artística.

Las invitaciones para acceder a los espectáculos pueden retirarse a través del enlace https://entradium.com/es/organizers/unia