Cultura Abierta en la UNIA propone música, teatro, danza y literatura durante los Cursos de Verano en la sede de Baeza

Cartel de la programación Cultura Abierta en la UNIA en la Sede Antonio Machado. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 17 (EUROPA PRESS)

Cultura Abierta en la UNIA, la programación cultural complementaria a los Cursos de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía, comienza este martes en la Sede Antonio Machado, ubicada en el municipio jiennense de Baeza.

Esta edición ofrece una programación variada con música, teatro, danza y literatura que refuerza la apuesta de la institución académica "por programaciones accesibles y de excelencia, en entornos patrimoniales y universitarios, y la articulación de públicos diversos", según ha informado este lunes en una nota la UNIA.

De este modo, reafirma su condición de espacio cultural de referencia, capaz de combinar excelencia artística, accesibilidad y puesta en valor del patrimonio histórico. Y lo hace con unas actividades que se desarrollan con un objetivo claro: el acceso a la cultura es un derecho y una herramienta de cohesión social.

"Por ello, la UNIA ofrece programación gratuita, diversa y de calidad, conectada con la ciudadanía y los distintos agentes del entorno. Estos proyectos fortalecen la función pública de la universidad como generadora de convivencia, aprendizaje y experiencias compartidas", ha destacado.

Para esta primera semana de los Cursos de Verano, se han programado tres actividades: dos espectáculos de música y la tradicional velada literaria. En concreto, este martes a las 21,30 horas y en la pista deportiva de la sede baezana, comiennza la programación con el recital flamenco de Carmen Linares, Marina Heredia y Soleá Morente.

Una actuación que reunirá sobre el escenario a "tres de las voces más destacadas del panorama actual" y que "va a permitir disfrutar de tres generaciones de artistas que representan distintas sensibilidades y formas de entender el flamenco".

El miércoles, a las 21,00 horas, tendrá lugar la tradicional velada literaria sobre poesía española contemporánea, en el patio del Palacio de Jabalquinto. Participarán los poetas Luis García Montero, Aroa Moreno Durán y Felipe Benítez Reyes, presentados por el director del curso 'Poesía y flamenco', el profesor universitario y poeta Juan Carlos Abril.

La programación cultural de esta primera semana de los Cursos de Verano en la Sede Antonio Machado concluirá el jueves a las 21,30 horas con el concierto de Saxos del Averno, "uno de los buques insignia de la música negra" en España.

Las dos semanas restantes se ofrecerá danza, con los espectáculos de las compañías Animales Salvajes, VACAburra, Natalia Jiménez, Rocío Guzmán y Lula Amir, así como la pieza de Álvaro Silvag 'La escalera', que formó parte del programa de Residencias creativas de la UNIA desarrollada en noviembre de 2025 en la sede de La Rábida.

Igualmente, habrá teatro con 'Ser más hombre. Una cuestión musical', de Los Blandengues; y 'El genoma del pavo', de Rafael Maza. No faltará tampoco la música con Ibrahim Electric y Lucy Wijnands Quintet. Las invitaciones para acceder a los espectáculos pueden retirarse a través del enlace https://entradium.com/es/organizers/unia