El derecho en el deporte, olivicultura, cine y jazz, en la tercera semana de los Cursos de Verano de la UNIA en Baeza

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BAEZA (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

El derecho en el deporte, la inteligencia artificial en el sector oleícola, cine, olivicultura y jazz son los asuntos que centrarán la tercera semana de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en la Sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén).

En concreto, el lunes, comenzarán un curso y un encuentro: 'Derecho y deporte. Cuestiones relativas a la solución de litigios en el deporte' y 'Digitalización e inteligencia artificial en la cadena de valor del sector oleícola: del campo a la mesa'.

Ya el miércoles, 2 de septiembre, será el turno de otros tres encuentros: 'El cine por dentro', 'Raíces en diálogo: folklore, jazz y tradiciones afro-latinoamericanas desde Jaén' y 'Perspectivas de la Olivicultura: retos y estrategias económicas', según ha informado este viernes en una nota la UNIA.

'Derecho y deporte. Cuestiones relativas a la solución de litigios en el deporte' se celebrará del 31 de agosto al 3 de septiembre, con la dirección de Ignacio Benítez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén y presidente del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, y Diego Medina, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Córdoba y secretario del citado tribunal.

Pretende ofrecer una formación integral y especializada en uno de los sectores jurídicos con mayor proyección profesional y abordar los fundamentos del derecho deportivo, comenzando por el estudio del origen y naturaleza de los juegos deportivos. Como uno de los ejes centrales del mismo, se estudia el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía.

Para ello, cuenta con ponentes como Miguel Díaz, presidente del Comité de Apelación de la Real Federación Andaluza de Fútbol y catedrático de Derecho Penal de la Universidad de León; María Dolores García, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla y miembro del citado tribunal andaluz, o José Luis Guzmán, árbitro de primera división de la Real Federación Española del Fútbol y licenciado en Derecho y ADE.

También participarán María del Amor Albert, jefa de lo Contencioso del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y presidenta de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Sevilla; Eugenio Benítez, secretario general de la Agencia Andaluza de la Competencia y miembro del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía. Como también lo son Eloísa Carbonell (catedrática de Derecho Administrativo de la UJA); Marta Ferrer, licenciada en Derecho, y Santiago Prados, profesor asociado de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz.

A ellos se suman Ignacio Jiménez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, director de la Cátedra de Derecho Deportivo y director de la Escuela Nazarí de Derecho Deportivo; José Antonio Sánchez, catedrático de Derecho Financiero de la Universidad de Huelva y decano de su Facultad de Derecho, y Miguel Ángel Vaquero, abogado especializado en derecho y gestión deportiva y presidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo.

COMPETITIVIDAD

Por su parte, 'Digitalización e inteligencia artificial en la cadena de valor de los aceites de oliva: del campo a la mesa' está dirigido por el catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la UJA Manuel Parras y se impartirá del 31 de agosto al 2 de septiembre.

Tiene como objetivo mostrar herramientas, como la digitalización y la IA, que hagan al sector más competitivo, eliminando las barreras que puedan percibirse, fundamentalmente, por falta de conocimiento.

En este caso, participan como ponentes Luis Martínez, catedrático de Universidad en el Departamento de Informática de la UJA y un referente internacional en Inteligencia Computacional; Carlos Parra, ingeniero Agrónomo e investigador en el centro Ifapa Camino de Purchil; Agustín Andreu, director de la Fundación Jaén Agritech Venture; Pedro López, piloto de dron profesional y director de TecnoAgro360, o Mateo Andrades, piloto y director de Jaedron.

Igualmente, se cuenta con Rosa Gallardo, catedrática del departamento de Economía Agraria de la UCO y directora de la Cátedra de Inteligencia Artificial y Agricultura; Cristina Martínez, profesora del Departamento de Ingeniería Electrónica y de Computadores de la UCO; Carlos Pérez Olmos, ingeniero en Informática Superior y director de ADJ Online, y Pedro Martínez, director gerente de IMS Control Industrial.

Entre los ponentes también figuran Dolores C. Pérez, presidenta del Icnirs (Sociedad Internacional para la Espectroscopía de Infrarrojo Cercano) y catedrática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la UCO; Cristóbal J. Carmona del Jesús, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la UJA; Isabel Fernández Martínez, de Servimpacto, y Antonio Berlanga, de Agroleum.

CULTURA ABIERTA

En esta tercera y última semana de los Cursos de Verano continuará también la programación de Cultura Abierta en la UNIA. Incluirá música, con A Sassy Centennial. Lucy Wijnands Quintet; teatro, con la obra 'El genoma del pavo', de Rafael Maza, y danza, con 'La escalera', de Álvaro Silvag.

Las invitaciones para acceder a los espectáculos pueden retirarse a través del enlace https://entradium.com/es/organizers/unia