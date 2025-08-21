Destacan en la sede de la UNIA en Baeza (Jaén) la capacidad de la fotografía "para narrar y contar historias"

BAEZA (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

La fotógrafa y licenciada en Veterinaria Katy Gómez ha destacado la capacidad que tiene la fotografía "para narrar y contar historias" y ha asegurado que es "una herramienta de comunicación que engancha".

Es directora, junto al profesor de la Universidad de Jaén e ingeniero técnico industrial especializado en centrales y líneas eléctricas Blas Ogáyar, del encuentro 'Fotografía narrativa: la inquietud por contar historias'. Una actividad que forma parte de los Cursos de Verano que organiza la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su sede Antonio Machado, en el municipio jiennense de Baeza.

En una entrevista con Europa Press, han señalado que el perfil del alumnado es muy variado y abarca desde profesionales hasta "simples" aficionados o que quieren iniciarse en la fotografía. "El objetivo es que nuestra fotografía transmita ideas, emociones, sugerencias y que todo el alumnado entre en ese mundo nuevo", ha comentado Ogáyar.

Gómez se ha referido a la inquietud de ambos de realizar el encuentro y ha señalado que, aunque profesionalmente no se dediquen a la fotografía, tienen una ligación "importante" con esta disciplina, lo que les impulsó a plantear este encuentro.

"Pensamos que era buena idea proponer que la fotografía, con esa capacidad que tiene para narrar y contar historias, pudiera entrar dentro de los cursos de verano de la UNIA. La propuesta fue clara y ha sido bien acogida por el alumnado", ha destacado.

Interesados los dos por la fotografía como herramienta comunicativa para "expresar ideas, comunicar sensaciones y emociones", también han agradecido la labor de los ponentes, a los que han calificado como "unos de los mejores contadores de historias que hay actualmente en España".

Los directores han aludido a los diferentes ámbitos a los que se dedican los ponentes, lo que "sirve como enriquecimiento de los contenidos", puesto que permite tratar con los alumnos diferentes matices y caminos que pueden tener esas imágenes.

En este sentido, han remarcado que la "riqueza" de este encuentro en la Sede Antonio Machado procede especialmente de los ponentes que participan en él y del interés del alumnado.

"A mí me gusta definirme como fotógrafa 'amateur', me encanta esa palabra que etimológicamente te está diciendo que tienes amor por la fotografía", ha explicado Gómez, no sin señalar el "compromiso" y la "intensidad" con la que, al igual que Ogáyar, vive la fotografía, pese a que no se dediquen profesionalmente a ella.

En la misma línea, ha considerado que el mundo fotográfico es "parte de pasión, es una manifestación artística y una herramienta de comunicación que te engancha". Por ello, según ha recordado, se sintió "muy honrada y asombrada" cuando recibió el Premio Andaluz de Fotografía 2024. "La fotografía me hace vivir momentos muy especiales y particulares", ha apostillado.

Con respecto al porvenir del encuentro, sus directores han agradecido la acogida, con alumnos llegados desde diferentes lugares. "Esperemos que podamos repetir el curso después del éxito que ha tenido, esperemos que esto sea el inicio de un largo futuro", ha indicado Ogáyar.

Precisamente por facilitar que la fotografía esté presente en la universidad, la Confederación Española de Fotografía ha concedido a la UNIA su Medalla de la Amistad. Un reconocimiento que se otorga a personas o instituciones relevantes que hacen "algo especial" con la fotografía, según ha explicado la presidenta de la entidad y ponente del encuentro, Monserrat González.