La directora de Kairos Music reivindica la importancia de la gestión y producción en el mundo de la música

BAEZA (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

La fundadora y directora de Kairos Music, Nuria Becerra, ha reivindicado la gestión y organización en el mundo de la música como una parte indispensable para hacer realidad proyectos y espectáculos.

"Cada uno tiene su rol, yo no soy inferior, tú te subes ahí (en el escenario) y montas tu lío y yo me ocupo de que lo montes y tengas lo que tienes que tener para montarlo", ha explicado la responsable de esta empresa de gestión artística especializada en jazz y músicas del mundo.

Así lo ha indicado en una entrevista a Europa Press en Baeza (Jaén), donde dirige el encuentro 'Improvisación y creatividad: La conexión del Jazz y la herencia cubana', en el marco de los Cursos de Verano que la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) organiza en su sede Antonio Machado.

Becerra ha precisado que el encuentro se estructura en dos partes. Por un lado, la música entendida como ritmo, armonía y melodía, la composición en su totalidad, y por otra, la gestión y producción musical.

En este sentido, ha afirmado que "la música, además de una emoción, es un negocio y hay que verlo de esa manera". "La música sin negocio, no existe, el negocio de la música sin músicos, es solo un eco", ha comentado.

Al respecto y tras señalar la importancia del equipo, ha expresado su orgullo por ser "la chica de atrás", puesto que, aunque no le apunten los focos, es una parte indispensable del negocio.

"Cuando un concierto se desarrolla bien, los que trabajamos para ese concierto pasamos absolutamente desapercibidos, nadie sabe que estamos porque ha salido bien, entonces es bonito que haya ese silencio", ha explicado, no sin añadir que el público no debe saber nada sobre quién hay detrás, solo "sentarse a disfrutar", y "el artista dar lo mejor de sí".

Un trabajo en el que está volcada como directora de Kairos Music, aunque llegó a él por casualidad. "Yo no soy gestora cultural, yo soy licenciada en información y gestión documental. Dirigí una biblioteca en Oviedo durante 17 años, entonces todo lo que me llevé me ha venido muy bien por la capacidad de búsqueda organizativa", ha apuntado.

Al hilo, ha subrayado que "la improvisación está genial" encima del escenario, pero para que suceda ha de haber organización en lo que ha calificado como una especie de conglomerado de cosas que tienen que funcionar como un engranaje.

Algo que le facilita la "mochila" que tiene como bibliotecaria. Entonces empezó a estudiar saxo en una escuela de adultos y durante una 'masterclass' conoció al músico Ariel Brínguez, también ponente en este encuentro de la UNIA.

"Para mí esto es como unir mi vida, yo conozco a Ariel en una 'master', yo trabajo en una universidad y ahora resulta que estoy dando una clase de cómo se hace esto, de cómo organizar una 'master' y de organizar conciertos en otra universidad", ha celebrado.

Esta reinvención ha sido posible después de que, en la pandemia, Brínguez le ofreciera formar parte de un proyecto para hacer su música y explorarse a sí mismo. "Me dijo que me dejaba su carrera en las manos y yo le dije que era bibliotecaria pero que qué hacíamos", ha recordado.

Ambos afrontaron ese "gran reto" y ha salido bien. "Si tú quieres un horario de ocho a tres, dedícate a otra cosa, pero como yo soy una disfrutona, el ir a los sitios, conocerlos, conocer a gente, el encontrarte de repente sentada al lado de Pastora Soler en los Grammy... He hecho una alfombra roja, la bibliotecaria ha hecho una alfombra roja", ha contado emocionada.

Y ello, pese a las dificultades de un trabajo que requiere de mucha atención y no tiene horarios. "Mi truco para sobrellevar todo es que cuando acabes al final del día, te sientes diez minutos, aunque no puedas con tu vida y prepara lo que tienes para el día siguiente, ordena tu cosas y tus prioridades", ha concluido Becerra.