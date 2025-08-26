Dos encuentros sobre olivar y toreo completan la segunda semana de los Cursos de Verano de la UNIA en Baeza (Jaén)

Archivo - Palacio de Jabalquinto, sede de la UNIA. - FRANCISCO J OLMO/EUROPA PRESS - Archivo

BAEZA (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

Dos encuentros sobre olivar y toreo completan la programación de esta segunda semana de los Cursos de Verano que la Universidad Internacional de Andalucía organiza en su sede de Baeza (Jaén).

En concreto, este miércoles comienza el encuentro '¿Tiene futuro el olivar tradicional?', que dirige Manuel Parras, catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Jaén.

Esta actividad, que se impartirá hasta el viernes, pretende aportar fórmulas que permitan aumentar la competitividad del olivar tradicional debido a su papel fundamental en la dinamización territorial, en términos no sólo de renta y empleo, sino también de sostenibilidad medioambiental, según ha informado este martes la UNIA.

Participan como ponentes, entre otros, José Domingo Sánchez, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la UJA; Antonio Garrido Almonacid, doctor en Geografía por esta universidad; José Antonio Gómez-Limón, doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Córdoba; Pilar Gutiérrez, graduada en Turismo, o Sergio Colombo, investigador Principal en el Área de Economía de la Cadena Agroalimentaria del Instituto de Formación Agraria y Pesquera (Ifapa).

Por su parte, los días 28 y 29 de agosto está previsto el encuentro 'Maestría en el ruedo: El toreo como escuela de vida, valores y estrategias', cuyos directores son Lope Morales, presidente de la Federación Taurina de Jaén, y Luis Francisco Esplá, extorero y licenciado en Bellas Artes.

A través de diferentes ponencias, propone seguir avanzando en el conocimiento del toro bravo, desde la visión histórica, humanista y artística, temas específicos sobre las relaciones sociales, laborales o profesionales, como pueden ser el trabajo en equipo, la inteligencia emocional, el valor de la perseverancia o el liderazgo personal y empresarial.

Contará con las intervenciones de César Rincón, ganadero y ex matador de toros; Verónica de Haro, licenciada y doctora en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid; Pedro A. Galera, doctor en Historia del Arte y profesor emérito en la UJA; Antonio Lorca, crítico taurino de 'El País', o Francisco Sánchez, gerente de la Universidad CEU-Cardenal Herrera. Además, el encuentro incluye una exposición de fotografía taurina y una degustación de productos 'Degusta Jaén'.