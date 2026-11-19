Celebración del encuentro sobre el daño genómico causado por proteínas atrapadas en el ADN. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

La sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ubicada en el municipio jiennense de Baeza, celebra el encuentro científico internacional 'Enlaces cruzados ADN-proteína: mecanismos y vínculos con trastornos genéticos raros'.

Organizado por Iván V. Rosado, del Centro Andaluz de Biología y Medicina Regenerativa (Cabimer), y Fernando Gómez-Herreros, del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), es el último de los 'workshop' sobre biomedicina de la edición de 2026.

Se celebra del 18 al 20 de noviembre y reúne a más de una quincena de los científicos más relevantes de este campo de investigación, procedentes de instituciones líderes de Europa, Estados Unidos y Asia, según ha informado este jueves la UNIA.

Expertos en biología molecular, bioquímica estructural, oncología, neurología pediátrica y química medicinal, con publicaciones recientes en las revistas de mayor impacto internacional, coom 'Nature', 'Science', 'Cell' o 'Molecular cell', y cuyas contribuciones "han redefinido la comprensión de cómo las células protegen su material genético".

Durante el encuentro, se aborda el daño genómico causado por proteínas atrapadas en el ADN. "Los DPCs o proteínas atrapadas en el ADN son un tipo de lesión genómica que bloquea los procesos esenciales de replicación y transcripción celular. Cuando no se reparan correctamente, pueden provocar inestabilidad genómica, envejecimiento prematuro, cáncer y enfermedades neurodegenerativas", han explicado Rosado y Gómez-Herreros.

La última década ha visto "una explosión de descubrimientos que han situado esta patología molecular en el centro de la biología del genoma y la medicina", con implicaciones directas en el tratamiento del cáncer (muchos fármacos quimioterápicos actúan precisamente induciendo este tipo de daño) y en la comprensión de enfermedades raras de origen genético.

Sin embargo, según han añadido, pese al rápido crecimiento del campo, "hasta la fecha no existía ningún foro internacional dedicado en exclusiva a integrar las perspectivas bioquímicas, estructural, celular y clínica de estas lesiones".

"Este 'workshop' es, por tanto, el primer encuentro mundial monográfico sobre el tema y una oportunidad única para reunir a los grupos que trabajan en él", han destacado sus organizadores.

BLOQUES

Se ha estructurado en cinco grandes bloques temáticos: las fuentes de formación de este daño en la célula; las enzimas y mecanismos de resolución de las lesiones; su intersección con las distintas rutas de reparación del ADN; su papel en enfermedades raras y predisposición al cáncer y las nuevas tecnologías para su detección y cuantificación.

Además, se realiza una mesa redonda prospectiva sobre los retos terapéuticos y sesiones de comunicaciones cortas y pósteres, así como espacios específicos para jóvenes investigadores, diseñados para tender puentes entre generaciones y fomentar colaboraciones internacionales.

El director del Centro Especializado de Apoyo a la Investigación (CEAI) de la UNIA, Juan Jiménez, han dado la bienvenida a los participantes en este encuentro científico internacional.

Los 'workshops' de biomedicina, programados por el CEAI-UNIA, tienen como objetivo promover la cooperación internacional y el intercambio científico en el área de la Biomedicina, facilitando el intercambio de conocimientos entre los investigadores andaluces y la comunidad científica internacional.