El escritor Emilio Lara afirma en la UNIA que "lo literario" debe tener más peso que la historia en una novela histórica

El director del curso 'El escritor y su mundo literario', Emilio Lara. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

El director del curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 'El escritor y su mundo literario', Emilio Lara, ha asegurado que, a la hora de elaborar una novela histórica, "el peso de lo literario debe ser mucho más importante que el de la historia"

Así lo ha manifestado en una entrevista con Europa Press en la sede Antonio Machado, ubicada en el municipio jiennense de Baeza, donde esta semana se ha llevado a cabo la citada actividad formativa.

Lara ha afirmado que la novela histórica "ante todo es novela y literatura", punto en el que ha precisado que ha de tener una documentación histórica rigurosa, pero debe ser un "acompañamiento que no lastre la narrativa".

En esta línea, ha insistido en que el elemento más importante en estas obras es su carga literaria. Así ocurre, según ha añadido, con las grandes novelas históricas de los siglos XX y XXI, que tienen un peso literario "característico" en comparación con el histórico.

"Toda buena novela histórica habla del presente a través del pasado, mientras que las malas novelas históricas hablan del pasado a través del presente", ha señalado como otro criterio diferenciador sobre su calidad el también doctor en Antropología.

Respecto a la vigencia del género, ha resaltado que habla de conflictos humanos porque las personas han "mantenido muchas de las costumbres que hace 1.000 años o 2.000 años". "La lucha por el poder, la ambición, el amor, la lealtad, el sexo, las bajas pasiones, las buenas pasiones, las emociones son las mismas", ha explicado.

A su juicio, la novela histórica se mantiene como uno de los géneros con mayor éxito, ya que "ha permitido viajar al pasado con un billete de vuelta al presente". "Nos convierte en unos cotillas que asistimos al pasado y que aprendemos, nos emocionamos, sufrimos o nos reímos con personajes de aquella época", ha dicho Lara, quien ha añadido que permite comparar el mundo actual con otros ya desaparecidos.

CURSO DE VERANO

En cuanto al curso de verano que ha dirigido en la UNIA, ha detallado que su objetivo ha sido que los participantes tengan la oportunidad de contar cuál es su mundo personal. Al hilo, ha enfatizado la importancia de desvelar las influencias, obsesiones y experiencias que moldean la vocación de cada autor.

En este sentido, ha hablado de "una especie de desnudar el alma" para establecer conexiones entre la mente, la memoria y el corazón de los creadores. Un "abordaje novedoso" en la formación para el que también ha utilizado la metáfora del iceberg.

"En la novela, hay un iceberg que solamente tiene una punta emergiendo por encima del mar, mientras que la inmensa masa del iceberg está sumergida y no se ve, solamente se intuye. El objetivo de este curso es tratar de desvelar el resto del iceberg", ha comentado.

Lara ha valorado la "conexión absoluta" entre el alumnado, que ha estado "encantado", y los ponentes que han pasado por las aulas de la Sede Antonio Machado. Al respecto, se ha referido al diálogo fluido que entre ambas partes, con un ambiente de aprendizaje positivo y "una enorme atención por parte de todo el alumnado".

El curso 'El escritor y su mundo literario' ha contado como ponentes, entre otros, con la escritora María Dueñas, los periodistas culturales Sergio-Vilasanjuán y Álvaro Colomer; la escritora y presentadora de 'La Sexta explica', Verónica Sanz, o Leo Campos, editor de ficción de Planeta.