Esplá sostiene en la UNIA que "hay que enseñar a la gente a percibir no solo el toreo, sino el arte en general"

El torero y licenciado en Bellas Artes, Luis Francisco Esplá. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

El torero y licenciado en Bellas Artes Luis Francisco Esplá ha defendido que "hay que enseñar a la gente a percibir no solo el toreo, sino el arte en general".

Así lo ha manifestado en la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía, en Baeza (Jaén), donde ha participado como ponente en el encuentro 'Del campo a la plaza. Claves para conocer, comprender y comunicar el toro bravo'.

Esplá ha considerado que la tauromaquia posee una dimensión plástica singular en la que "el espectador participa activamente en el proceso de creación en vivo, siendo el toro el elemento que motiva la inspiración en el torero", una condición única en comparación con cualquier otra manifestación artística, según ha informado este viernes en una nota la UNIA.

Además, ha advertido sobre el distanciamiento entre el hombre urbano y la dehesa. A su juicio, la pérdida de contacto y conciencia con el medio rural dificulta la comprensión del comportamiento del animal en el ruedo, un conocimiento básico para que el público pueda percibir la emoción estética final desde el tendido.

"En cualquier otra manifestación artística lo de menos es el elemento inspirador, ya que el público se queda con el resultado final de la obra. En cambio, en el toreo el discurso estético necesita de la comprensión de la psique y de las cualidades del animal", ha dicho.

Al hilo, el diestro alicantino y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes ha apuntado que cuando se produce la unidad de toro, torero, técnica y estética es cuando surge "el milagro del toreo".

Respecto a la comunicación taurina ante las nuevas audiencias, Esplá ha aludido al "hermetismo" y el uso de un léxico hiperespecializado que inquieta a quien se inicia en la fiesta. Por ello, ha apostado por plantear el espectáculo "en clave de calle en lugar de usar la clave taurina", explicando de forma sencilla sus singularidades.

De otro lado, ha indicado que percibe un movimiento "muy interesante" en la juventud, con una nueva afición nutrida por un gran número de universitarios, que da pistas del "futuro de la tauromaquia".

Igualmente, ha destacado que la UNIA aporta el rigor necesario para abordar el toreo como expresión artística, enseñando a percibir el arte con los mismos códigos de reflexión que se establecen para cualquier otra disciplina.

Para concluir su reflexión sobre el horizonte del sector, el ponente ha enfatizado el valor de los márgenes de respeto en el debate social contemporáneo como vía para que la fiesta taurina recobre su sitio y consideración.