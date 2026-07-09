Experta advierte en la UNIA sobre el desafío de las cooperativas y ve al 'blockchain' un "aliado" de la economía social

La catedrática de Derecho Mercantil por la Universidad de Alicante y directora del BAES Blockchain Lab, Carmen Pastor - UNIA

LA RÁBIDA (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

La catedrática de Derecho Mercantil por la Universidad de Alicante y directora del BAES Blockchain Lab, Carmen Pastor, ha asegurado este jueves que "el principal desafío de las cooperativas tradicionales es saber poner en valor digitalmente su certificación en un mercado que camina de forma irreversible hacia las credenciales verificables", y sitúa al 'blockchain' como la "gran aliada de la economía social".

Según informa la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en nota de prensa, Pastor, ponente del curso de verano de la UNIA 'Cooperativas Sostenibles: de la Gobernanza a la Medición de Impacto' realizado en La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), ha advertido sobre el cambio regulatorio "impulsado desde la Unión Europea" ligado a esta tecnología.

"Vamos hacia un mundo de credenciales verificables, como el pasaporte digital o el 'Business Wallet' en la Unión Europea, donde cada proceso y producto deberá certificarse", ha apuntado Pastor, tras asegurar que "el blockchain ofrece la autenticidad idónea para competir en este nuevo mercado".

A pesar de que términos como los contratos inteligentes ('smart contracts') o la 'tokenización' resulten ajenos al sector tradicional, la experta los define como "herramientas de automatización matemática similares a los pagos domiciliados, diseñadas para simplificar tareas manuales y agilizar los flujos de trabajo".

FRENAR EL "POSTUREO VERDE"

"La gran ventaja de este sistema radica en su naturaleza transparente e inviolable. Al operar de manera idéntica a la de un gran libro contable auditable a nivel global, permite realizar un seguimiento exhaustivo y trazar con precisión el origen de cualquier producto o proceso", ha emitido la universidad en una nota de prensa.

Asimismo, Pastor, ha mostrado discrepancias sobre si la tecnología es capaz de demostrar el "compromiso real" de las organizaciones: "Sí se puede certificar matemáticamente que una empresa cumple sus fines sociales y evitar el postureo verde". Como ejemplo ha puesto el horizonte del año 2030, momento en el que industrias como la del plástico "se verán obligadas a verificar digitalmente su sostenibilidad de origen".

Sin embargo, el salto digital encuentra "importantes frenos" económicos y culturales, como las "inmersas complejidades financieras" que tienen las cooperativas tradicionales para "lograr llegar a fin de mes", por lo que "suelen relegar la modernización a una categoría no prioritaria", ha señalado la ponente.

Por este motivo, ha considerado "indispensable" la formación técnica y normativa de gestores, economistas y socios del sector. Frente al control tecnológico monopolístico, la investigadora ha ensalzado los valores de la economía social aplicados a las redes globales. "El modelo cooperativo es la mejor forma de gobernanza para las infraestructuras digitales", tras asegurar que deben ser "abiertas, transparentes y auditables, evitando que dependan de capital extranjero o fondos de inversión".

Pastor ha expuesto el caso de éxito desarrollado en su propio laboratorio de investigación, donde constituyeron una cooperativa de servicios empresariales para gestionar una red 'blockchain' pública y sin criptomonedas. Dicha infraestructura tecnológica sirve actualmente a la Generalitat Valenciana para su 'Carpeta Ciudadana', y permite registrar las notificaciones oficiales mediante una evidencia electrónica certificada. "Esto empodera al ciudadano frente a la administración, aportando transparencia, auditabilidad y trazabilidad en procesos legales o de contratación pública", ha concluido.

CURSO DE VERANO

Carmen Pastor es ponente dentro del curso de verano 'Cooperativas Sostenibles: de la Gobernanza a la Medición de Impacto', organizado por la Universidad Internacional de Andalucía en su Sede de La Rábida, situada en Palos de la Frontera (Huelva) del 7 al 10 de julio.

Este programa, que cuenta como colaboradora a la Escuela de Economía Social, está destinado a "la formación de personas que realizan labores directivas de las organizaciones de la economía social, centradas en la gestión de la comunicación interna y externa, cómo evaluar y comunicar el impacto de nuestra organización, y los retos y oportunidades que ofrece el Blockchain y la importancia de la seguridad financiera", ha concluido la Internacional de Andalucía en un comunicado.