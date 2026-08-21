Experta asegura en la UNIA que la IA "no va a quitar trabajos", sino que "reubicará" puestos automatizables

Vanessa Moscardó en su ponencia en la UNIA. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

La directora del Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en la Universidad Internacional de Valencia, Vanessa Moscardó, ha asegurado que la llegada de la inteligencia artificial (IA) "no va a quitar trabajos", sino que "reubicará" algunos puestos que sean automatizables.

Así lo ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press en la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en Baeza (Jaén), donde ha participado como ponente del curso 'Introducción práctica a la inteligencia artificial'.

La experta ha considerado que la inteligencia artificial generará "nuevos trabajos", relacionados con su uso que antes no existían, entre ellos el oficio de "vigilar" el rendimiento del sistema.

En este sentido, ha analizado el futuro de la IA como un proceso de mejora que se ha prolongado hasta el límite de los modelos fundamentales que "han ofrecido resultados muy potentes, pero debe cambiar el enfoque".

De este modo, ha aludido al "cambio de paradigma" del uso de estos sistemas. "Ahora el foco debe ser, cómo podemos hacer para que estos modelos sean capaces de ponerles guardarraíles que sean capaces de comportarse éticamente", ha dicho tras apuntar la importancia de focalizarse "más en el aspecto de seguridad".

Moscardó también ha hablado de las diferencias regulatorias entre Europa y otras potencias mundiales y ha explicado que el continente europeo parte "de un sistema más seguro y estricto". Sin embargo, ha matizado que a nivel de regularización la capacidad para ser exigentes "no impide poder continuar evolucionando en cuanto a inteligencia artificial".

Ha subrayado, igualmente, que Europa ha tenido muchos aspectos jurídicos y de seguridad en cuenta, lo que supondrá una mayor "trazabilidad" y será compatible con el desarrollo tecnológico del continente.

En cuanto a la viabilidad económica de la inteligencia artificial, ha reconocido el "elevado" coste de la tecnología que ha supuesto la llegada de trabajadores que "cuiden la IA", además del de la propia tecnología que, a su juicio, es "insostenible".

En esta línea, la experta ha insistido en avanzar en este ámbito para optimizar una reducción de costes que pueda paliar con los déficits económicos que han tenido las grandes empresas por un uso "desmedido" y "descontrolado.

Al hilo, ha manifestado que la implementación de sistemas de inteligencia artificial ha requerido de un coste adicional, tras considerar los gastos derivados de la supervisión humana necesaria para garantizar su correcto funcionamiento.

CURSOS DE VERANO

Respecto a su ponencia en el curso de la UNIA, se han recorrido cuestiones que van desde la transformación del texto a vectores, los modelos clásicos para procesar texto, los 'embeddings' o los actuales modelos como ChatGPT o Gemini. "Tratamos cómo un ordenador puede llegar a interpretar texto que viene en formato de palabras", ha comentado.

'Fundamentos de inteligencia artificial: modelos generativos y aplicaciones avanzadas en Salud, visión artificial y lenguaje', se ha impartido esta semana en la sede de Baeza bajo la dirección de Andrés Ortiz, catedrático del Departamento de Ingeniería de Comunicaciones de la Universidad de Málaga.

El curso ha tenido como objetivo introducir a los participantes en las principales áreas y aplicaciones prácticas de la IA moderna, con énfasis en su impacto, técnicas clave y tendencias actuales.

Junto a Moscardó --que, además de su faceta académica, desarrolla actividad profesional en la empresa Maisa--, han participado como ponentes, la directora de Producto y cofundadora de Monoceros Labs, Nieves Ábalos; el director de la Oficina de Software Libre del Vicerrectorado de Transformación Digital de la Universidad de Granada, Pablo García, y el doctor en Ingeniería e investigador en Ciencia de Datos biomédicos e IA aplicada Diego Castillo, entre otros.