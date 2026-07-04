Experta defiende en un curso de UNIA la transparencia en el uso de la IA por el alumnado y que sea una asignatura

La catedrática del Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación de la Universidad de Salamanca (USAL) Sonia Casillas, en un curso de verano de UNIA en Málaga. - UNIA

MÁLAGA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La catedrática del Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación de la Universidad de Salamanca (USAL) Sonia Casillas ha abogado por educar al alumnado en la "transparencia y la ética" en el uso de la inteligencia artificial (IA) y ha apostado aprovechar la revisión de los planes de estudio para que sea una asignatura, dada su "potencialidad" cuando se usa bien.

Así lo ha dicho Casillas, que es directora del Grupo de Investigación en Innovación y Educación Digital (EduDIG) y del Máster 'Las TIC en Educación de la USAL', en declaraciones a Europa Press tras participar esta semana en el Encuentro 'TecnologIA educativa: tendencias e innovaciones para la formación' de la Sede Tecnológica de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Málaga.

La experta ha indicado que la IA "ahora que estamos en una revisión de los planes de estudio, por lo menos de las universidades, creo que tendría que ser una asignatura", con el fin de explicar "cómo usarla, cómo hacer buenas preguntas, cómo estructurar la información; cómo ser honestos con esa información, cómo poder citarla y ser transparente".

Al respecto, ha señalado que "a veces cuesta reconocer que se usa la IA para hacer trabajos académicos, artículos o para presentar comunicaciones". "Y no es malo decir que la has usado, lo que pasa que hay que reconocerlo; hay una responsabilidad en un reconocimiento de para qué la has usado, cómo, y luego es importante que una persona experta pueda supervisar eso que devuelve la IA", ha dicho.

"Igual que utilizamos para investigación programas de análisis y lo decimos en nuestros artículos, por qué no decir que has usado la IA para generar ideas o para estructurarlas o para categorizar textos o para lo que sea", ha expresado Casillas, quien ha incidido en huir del "tabú" del alumnado en cuanto decir que han usado la IA, porque "la ética también está en la transparencia".

Por eso, ha dicho, "hay que formar". "Habría que educar en este uso ético, responsable y transparente de la inteligencia artificial", ha expresado, punto en el que ha reiterado que son herramientas que tienen "muchísimo potencial para la docencia, la investigación y todas las tareas" del ámbito universitario, por lo que también ha aludido a una formación permanente para el profesorado.

"El punto clave está en educarnos, no en prohibir. Porque usarla la van a usar, está clarísimo, igual que muchos profesores también la usan; entonces, lo importante es que la usemos bien, que saquemos el máximo partido", ha aseverado Casillas, quien ha apostado por "no ocultar, sino hacer una declaración transparente de para qué la has usado".

El curso, dirigido al profesorado, ha expuesto a la inteligencia artificial generativa como una oportunidad para la actualización de competencias del cuerpo docente e investigador y ver la potencialidad de esta herramienta. Así, en su ponencia, Casillas ha presentado varios modelos para hacer un buen prompt "para que te devuelva una información clara, estructurada y un poco más precisa".