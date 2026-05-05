Experta destaca en el III Encuentro Iberoamericano (Huelva) que la IA "forma parte esencial del hallazgo científico"

La exrectora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Fabiola León Velarde, durante la lección inaugural del III Encuentro Iberoamericano La Rábida. - UNIA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

La exrectora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) Fabiola León Velarde ha expuesto durante la lección inaugural del III Encuentro Iberoamericano La Rábida, que se celebra en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) de Palos de la Frontera (Huelva) del 5 al 7 de mayo, que "hoy día, la Inteligencia Artificial (IA) forma parte esencial del hallazgo científico".

El rector José Ignacio García Pérez ha presidido esta acto de inauguración, que reúne en La Rábida a más de medio centenar de responsables universitarios y de entes públicos, acompañado por el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, y el secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, Antonio Posadas, según ha informado la UNIA en una nota.

Durante su intervención, León Velarde ha señalado que "la manera de hacer ciencia ahora es diferente, va más allá de la observación o la experimentación" y que "hoy día el hallazgo científico también tiene una base en la Inteligencia Artificial".

"Debemos cambiar de mentalidad, nos encontramos ante una investigación aumentada por la IA. Hablamos de más datos, más redes, más infraestructuras y más cooperación internacional, como pilares de la ciencia contemporánea", ha destacado antes de apuntar que esto "implica un cambio en la manera en la que formamos a nuestros investigadores, porque cada vez requieren de un conocimiento más avanzado, más multidisciplinar, pero también dominar la ciencia de datos y, evidentemente, la propia tecnología inteligente".

La actual directora de la Escuela de Posgrado de la UPCH ha ofrecido su visión sobre el papel de las universidades como motor de las políticas de investigación en Iberoamérica. "El crecimiento económico depende más que nunca de la investigación científica y del capital humano avanzado, que se forma en las universidades". Una institución que, en el contexto de América Latina, "tiene una enorme fuerza, porque reúne al 74% del personal investigador".

Con ello, ha revindicado que, más allá de políticas públicas nacionales, "necesitamos que las universidades activen sus propias medidas" para fortalecer el sistema de I+D y para "lograr que la mitad del mundo, como son las mujeres, esté correctamente representada".

Entre los retos cruciales para que el Espacio Iberoamericano del Conocimiento crezca, León Velarde subraya la cooperación. Así, un sistema que firma algo más del 5% de la ciencia mundial, funciona de manera "fragmentada, aún se actúa de manera individualizada y eso nos hace tener una debilidad ante el desarrollo científico que necesitamos".

III ENCUENTRO IBEROAMERICANO

El III Encuentro Iberoamericano La Rábida se celebra del 5 al 7 de mayo, bajo el lema Generación de conocimiento e innovación en el Espacio Iberoamericano de Educación Superior. Está promovido por la Universidad Internacional de Andalucía, con apoyo del Grupo La Rábida y de la Cátedra Iberoamericana de Inteligencia Institucional de la UNIA y la Diputación de Huelva, con la más de cuarenta instituciones representadas de nueve países.

Durante la inauguración, el rector de la UNIA ha subrayado la fortaleza de la comunidad científica iberoamericana, con cerca de 2 millones de investigadores, "una masa crítica que podemos y debemos fortalecer, atrayendo y reteniendo el talento, impulsando el papel de la mujer y asumiendo el papel de la tecnología en este proceso". Así, ha señalado que "lo que trabajemos aquí, durante estas tres jornadas, repercutirá más allá, con un nuevo memorando que será de libre acceso para universidades y responsables políticos".

El presidente de la Diputación de Huelva ha puesto en valor La Rábida como sede de esta actividad, "un lugar histórico, ligado al encuentro y a la apertura de nuevos horizontes, que nos brinda la oportunidad de reunirnos en torno al conocimiento, al progreso, lo que siempre nos da esperanza". Del mismo modo, ha incitado a "convertir la reflexión en acción" ante desafíos complejos como la revolución tecnológica o la transferencia del saber, y "exigir esa cooperación tan necesaria, que no siempre llega".

El secretario general de Universidades de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Antonio Posadas, ha remarcado que la proyección internacional es "parte esencial" de la educación universitaria andaluza y una "necesidad estratégica" para garantizar su competitividad, su capacidad de generar conocimiento y su contribución al desarrollo económico y social de Andalucía.

La jornada continúa esta tarde con una mesa redonda moderada por Carmen Vargas, rectora de la Universidad de Sevilla, con Fabiola Velarde, Virginia Bertolotti, investigadora de la Universidad de La República (Uruguay) y Rosa Menéndez, expresidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Para este miércoles, 6 de mayo, se espera la participación de Domènec Espriu, exdirector de la Agencia Estatal de Investigación, Rosa Elvira Lillo, directora de la UC3M-Santander Big Data Institute y Roberto Escalante, secretario general de la Unión de Unión de Universidades de América Latina y el Caribe.